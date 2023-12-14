ابتكارات تكنولوجية جديدة في كأس آسيا

أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عددا من الابتكارات التكنولوجية ستكون متاحة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وأعلن آندي روزبورج المدير الفني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن ذلك خلال ندوة جمعت مدربي المنتخبات الوطنية المشاركة بكأس آسيا 2023 عبر تقنية الفيديو.

ومن المقرر أن يتنافس 24 منتخبا من قارة آسيا على لقب البطولة التي تقام بقطر، وذلك خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

وأفاد الاتحاد الآسيوي في بيان عبر موققه جاء على النحو التالي:

"خلال الندوة سلط روزبورج الضوء على عدد من الابتكارات التكنولوجية التي ستكون متاحة للفرق المشاركة لأول مرة في تاريخ البطولة".

"مثل توفر ملخصات الكاميرا التكتيكية وبيانات المباريات الحية واستخدام أجهزة نظام الأداء والتتبع الإلكتروني".

وقال روزبورج "عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا، فقد قطعنا شوطاً طويلاً وهناك الكثير مما يمكننا القيام به مع كمية البيانات المتاحة لنا".

وأضاف "يُمكننا استخدام هذه المعلومات المتوفرة لدينا لتحديد الاتجاهات بشكل أفضل وإثارة المزيد من نقاط الحوار التي يمكن أن تعزز أداء جميع فرقنا في المستقبل".

وهدفت الندوة التي حضرها المدراء الفنيون والمدربون المساعدون ومحللو الأداء في المنتخبات المشاركة في البطولة القارية، بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى إطلاع جميع المنتخبات الـ24 المشاركة على الجوانب الفنية الكثيرة التي ستكون النقطة المحورية لمجموعة الدراسة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال كأس آسيا 2023.

وكان من أبرز ما شهدته الندوة عرض تقديمي قدمه مسؤول فريق الاتحاد الدولي لكرة القدم لتحليل الأداء والرؤى، هاري لوي، ومدير تكنولوجيا وبيانات كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ريجيس بارديت، اللذين شاركا مختلف أنواع البيانات التي ستكون متاحة على منصة بيانات الاتحاد الدولي، مثل التحليلات المتقدمة وبيانات الأداء، وكيف يمكن أن تكون بمثابة أداة محورية في رفع أداء الفرق طوال المنافسة.

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وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، بعد أن نجحت في تنظيم البطولة مرتين من قبل، وذلك في عامي 1988 و2011.

وتقام مباراة افتتاح كأس آسيا 2023 بين منتخب قطر الدولة المضيفة والمدافعة عن اللقب ومنتخب لبنان، في استاد لوسيل المونديالي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ما يقارب 88 ألف مقعد.

ومن المقرر أن يستضيف أيضاً نهائي البطولة الآسيوية المرتقبة. وكان استاد لوسيل الشهير قد شهد المباراة النهائية لمونديال قطر 2022.