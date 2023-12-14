الرئيس التنفيذي للنصر: الأندية الكبرى لا ترتاح مع الحكم السعودي.. ولكن

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 15:51

كتب : FilGoal

سافيتش - رونالدو -الهلال - النصر

يرى الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي أن جميع الأندية الكبرى على الأقل في الدوري السعودي لا ترتاح مع الحكم المحلي.

وقال فينجا في تصريحات نشرتها جريدة الشرق الأوسط: "عندما بدأت العمل في النصر في منتصف شهر سبتمبر، وجدت أن على الأقل جميع الأندية الكبرى تطلب فقط حكاماً أجانب دوليين، لذا فإن الأندية لا تشعر بالارتياح مع الحكم المحلي".

وأضاف "لنكن صادقين فإن مستوى الحكم الأجنبي لم يكن مذهلاً، ومن ثم قمت بدراسة مستوى الحكم السعودي ورأيت أنه على الأقل في نفس المستوى، إن لم يكن أفضل أيضا".

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وتابع "قمنا في نادي النصر بعكس هذا الاتجاه واختيار الحكم المحلي، نريد أن ينمو الدوري ويشاهده الجميع، علينا كنادٍ واتحاد سعودي ورابطة محترفين أن نعمل من أجل الحكم السعودي".

وواصل فينجا "الحكام السعوديون مدربون بشكل جيد جداً ولديهم المهارة والقدرة وحسن الإدارة".

وأكمل "الحكام الذين التقيت بهم كانوا جيدين للغاية ويمكن أن يرتكبوا أخطاء مثلما نرتكب نحن الأخطاء، نحن بحاجة إلى العمل معاً مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري لتحسين كل جانب من جوانب اللعبة في الدوري السعودي".

وأتم "أنا من بلد لديه تقاليد في كرة القدم وشاهدت هنا في السعودية أن الأمر نفسه موجود، الكل هنا في السعودية بالنسبة لهم اللعبة رقم واحد والكل يتحدث كل يوم عن كرة القدم، لذلك هناك ضغط على الحكام المحليين ولكن هم بحاجة إلى التدريب والخبرة بالتعامل مع ذلك من خلال الفرص".

يذكر أن اتحاد جدة لعب كل مبارياته في الموسم الماضي بحكام أجانب، قبل أن يحقق اللقب.

النصر الدوري السعودي
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