انتهت الدوري المصري - فيوتشر (1)-(1) سيراميكا كليوباترا.. البنك الأهلي (2)-(3) الجونة

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 15:48

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - الجونة

تنطلق منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري بمواجهتي فيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي أمام الجونة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 8 مباريات بينما فيوتشر سادسا بـ 12 نقطة من 7 مباريات.

أما الجونة ففي المركز الحادي عشر بـ 10 نقاط من 7 مباريات، ويتذيل البنك الأهلي الترتيب بـ 3 نقاط من 8 مباريات.

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فيوتشر (1)-(0) سيراميكا كليوباترا

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله

ق90+5 جووووول التعادل القاتل عن طريق محمد شكري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 القائم الأيمن لمحمود جنش يتصدى لتصويبة رائعة من أحمد ريان

ق26 إلغاء ركلة الجزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق23 ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا بعد لمسة يد من علي الفيل من عرضية صديق أوجولا

ق20 إصابة عمر كمال واللاعب يخرج متأثرا

ق17 جووووول أول من مروان محسن

ق14 علي الفيل يشتت الكرة من أمام زلاكا

ق8 محمود زلاكا يهدر انفرادا محققا لسيراميكا كليوباترا

انطلاق المباراة

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البنك الأهلي (2)-(3) الجونة

نهاية المباراة بانتصار الجونة بثلاثة أهداف لهدفين

ق72 ركلة جزاء للبنك الأهلي

ق64 جووووووووول هاتريك حسام إيفونا

ق62 جووووول جديد والتعادل عن طريق حسام إيفونا

ق58 جووووووول كريم بامبو يتقدم

ق52 جووووووول جريندو يتعادل

ق46 جووووول مبكر من حسام إيفونا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 محاولات دون جديد

ق20 التعادل السلبي يسيطر على اللقاء

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

الدوري المصري البنك الأهلي الجونة فيوتشر سيراميكا كليوباترا
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