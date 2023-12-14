التشكيل - بلحاج يقود هجوم الجونة.. وبامبو أساسي مع البنك الأهلي

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 15:29

كتب : محمد عبد العظيم

أحمد بلحاج - الجونة

يعتمد علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة على المغربي أحمد بلحاج في قيادة هجوم فريقه أمام البنك الأهلي.

ويلعب الجونة أمام البنك الأهلي ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الجونة لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

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حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: أليو جاتا – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود

الوسط: أحمد شوشة – عبد الله عبادي - أحمد بلحاج

الهجوم: أشرف مجدي – أيمن موكا – إيمانويل لاكي.

في المقابل يعتمد طارق مصطفى المدير الفني لنادي البنك الأهلي على كريم بامبو في قيادة هجوم فريقه أمام الجونة.

وجاء تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: إسحاق يعقوب - أيمن أشرف - أمير مدحت - محمود الجزار

خط الوسط: سعيدو سيمبوري - محمد فتحي

أمامهما: أحمد مدبولي - عماد فتحي - إبراهيم حسن

خط الهجوم: كريم بامبو.

ويحتل الجونة المركز 11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

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