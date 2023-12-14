التشكيل - عمر كمال أساسي مع فيوتشر.. وريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 15:25

كتب : FilGoal

مودرن فيوتشر

يبدأ عمر كمال في التشكيل الأساسي لفريق مودرن فيوتشر، بينما يقود أحمد ياسر ريان هجوم سيراميكا كليوباترا.

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على مودرن فيوتشر ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما فيوتشر يحل سادسا بـ 12 نقطة ومباراة أقل.

أخبار متعلقة:
طاقم تحكيم موريتاني لمباراة مودرن فيوتشر واتحاد الجزائر الكونفدرالية - كانو يُسقط مودرن فيوتشر وينفرد لـ اتحاد العاصمة بصدارة المجموعة تشكيل فيوتشر - عمر كمال في الأمام ومروان محسن يقود الهجوم أمام اتحاد العاصمة مجموعة فيوتشر - بقيادة عودة.. الهلال الليبي يحقق فوزه الأول

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

الدفاع: عمر كمال - محمد عبد السلام - علي الفيل - باسم علي.

الوسط: غنام محمد - محمد صادق - محمد فاروق - هشام عادل - عبد الكبير الوادي.

الهجوم: مروان محسن.

مقاعد البدلاء: محمود حمدي - محمود شعبان - محمد ربيعة - بيلو - علي زعزع - محمد محمود - كجالي درامي - أحمد عاطف - عمر السعيد.

بينما تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان - جاستس آرثر - محمد شكري

الوسط: محمد كناريا - محمد توني - محمد إبراهيم

الهجوم- محمود زلاكه - أحمد ياسر ريان - صديق أوجولا

مقاعد البدلاء: علي الجابري - خالد صبحي - محمود نبيل - محمد عنتر - جون إيبوكا - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - إسلام المزين - صامويل أمادي

الدوري المصري سيراميكا فيوتشر
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - فيوتشر (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. البنك الأهلي (0)-(0) الجونة التشكيل - بلحاج يقود هجوم الجونة.. وبامبو أساسي مع البنك الأهلي وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر القاهري مواعيد مباريات الخميس 14 ديسمبر 2023.. المصري ضد الزمالك ضمن 4 مواجهات بالدوري بلدية المحلة يخصص 200 تذكرة مجانية لجمهوره في مباراة بيراميدز أدار مواجهة نارية لهما من قبل.. البنا حكم مباراة المصري والزمالك قائمة بيراميدز – غياب رمضان وبلاتي توريه أمام بلدية المحلة قائمة الزمالك - عودة الونش بعد 214 يوما.. وظهور رفاعي لأول مرة أمام المصري
أخر الأخبار
ميسي ومبابي وهالاند يتنافسون على جائزة ذا بيست 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرئيس التنفيذي للنصر: الأندية الكبرى لا ترتاح مع الحكم السعودي.. ولكن 36 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - فيوتشر (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. البنك الأهلي (0)-(0) الجونة 40 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - بلحاج يقود هجوم الجونة.. وبامبو أساسي مع البنك الأهلي 58 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - عمر كمال أساسي مع فيوتشر.. وريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
أرنولد: سنخبر أولادنا وأحفادنا عن صلاح الأسطورة ساعة | المحترفون
NBA - إيقاف جرين لأجل غير مسمى بسبب واقعة اعتداء جديدة ساعة | كرة السلة الأمريكية
وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر القاهري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 2 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 3 نهاية حفل جوائز كاف - تفوق مصري مغربي.. ونيجيريا تحصد الجائزة الأهم 4 تعرف على كل المتأهلين إلى دور الـ16 من أبطال أوروبا.. موعد القرعة ومواجهات نارية منتظرة