التشكيل - عمر كمال أساسي مع فيوتشر.. وريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا

يبدأ عمر كمال في التشكيل الأساسي لفريق مودرن فيوتشر، بينما يقود أحمد ياسر ريان هجوم سيراميكا كليوباترا.

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على مودرن فيوتشر ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما فيوتشر يحل سادسا بـ 12 نقطة ومباراة أقل.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

الدفاع: عمر كمال - محمد عبد السلام - علي الفيل - باسم علي.

الوسط: غنام محمد - محمد صادق - محمد فاروق - هشام عادل - عبد الكبير الوادي.

الهجوم: مروان محسن.

مقاعد البدلاء: محمود حمدي - محمود شعبان - محمد ربيعة - بيلو - علي زعزع - محمد محمود - كجالي درامي - أحمد عاطف - عمر السعيد.

بينما تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان - جاستس آرثر - محمد شكري

الوسط: محمد كناريا - محمد توني - محمد إبراهيم

الهجوم- محمود زلاكه - أحمد ياسر ريان - صديق أوجولا

مقاعد البدلاء: علي الجابري - خالد صبحي - محمود نبيل - محمد عنتر - جون إيبوكا - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - إسلام المزين - صامويل أمادي