NBA - إيقاف جرين لأجل غير مسمى بسبب واقعة اعتداء جديدة

قررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي NBA إيقاف درايموند جرين لاعب جولدن ستيت واريورز لأجل غير مسمى بسبب اعتدائه على البوسني يوسف نوركيتش لاعب فينيكس صنز في مباراة الفريقين.

واعتدى جرين على نوركيتش باللكم خلال لقاء الفريقين يوم الثلاثاء.

وأفادت الرابطة في بيان: "قررت الرابطة إيقاف دريموند جرين لأجل غير مسمى بعد الاعتداء بالضرب على يوسف نوركيتش".

وأضاف البيان "وذلك بسبب سلوك جرين غير الرياضي المتكرر".

وأتم البيان "إيقاف جرين يبدأ من الآن، ولن يعود للعب سوى بعد تحقيق كل متطلبات الرابطة".

ومن غير المعتاد أن يتم إيقاف لاعب لأجل غير مسمى، فدائما ما تحدد الرابطة عدد المباريات التي يغيب عنها أي لاعب بسبب الإيقاف.

وشهدت المباراة طرد جرين ليصبح ثاني أكثر اللاعبين حصولا على البطاقة الحمراء في تاريخ المسابقة، في 19 مناسبة، علما بأن رشيد والاس هو أكثر من تعرض للطرد في تاريخ المسابقة.

وبذلك يتعرض جرين للإيقاف ثاني مرة هذا الموسم، بعدما تم إيقافه 5 مباريات بعد خنق رودي جوبير لاعب مينيسوتا تيمبرولفز.

يذكر أن جولدن ستيت أوقف درايموند في الموسم الماضي بعد الاعتداء على زميله جوردان بول خلال التدريبات.