وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر القاهري
الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 14:28
كتب : FilGoal
أعلن نادي النصر القاهري عبر صفحته الرسمية وفاة عمرو عبد الحق رئيس النادي.
وكان عبد الحق قد دخل في صراع مع المرض خلال الأيام الماضية.
ويتقدم FilGoal.com بالتعازي لأسرة الراحل ويتمنى له الرحمة والمغفرة.
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