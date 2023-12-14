وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر القاهري

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 14:28

كتب : FilGoal

عمرو عبد الحق - رئيس نادي النصر

أعلن نادي النصر القاهري عبر صفحته الرسمية وفاة عمرو عبد الحق رئيس النادي.

وكان عبد الحق قد دخل في صراع مع المرض خلال الأيام الماضية.

ويتقدم FilGoal.com بالتعازي لأسرة الراحل ويتمنى له الرحمة والمغفرة.

أخبار متعلقة:
في المباراة 1200 لـ الدون.. رونالدو يقود النصر للفوز على الرياض مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبلوزداد والنصر ونهائي السلة حفل غنائي لمهاجم النصر السعودي في موسم الرياض في غياب رونالدو.. النصر يختتم مجموعات أبطال آسيا بالتعادل مع استقلال دوشنبه
عمرو عبد الحق نادي النصر
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - فيوتشر (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. البنك الأهلي (0)-(0) الجونة التشكيل - بلحاج يقود هجوم الجونة.. وبامبو أساسي مع البنك الأهلي التشكيل - عمر كمال أساسي مع فيوتشر.. وريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا مواعيد مباريات الخميس 14 ديسمبر 2023.. المصري ضد الزمالك ضمن 4 مواجهات بالدوري بلدية المحلة يخصص 200 تذكرة مجانية لجمهوره في مباراة بيراميدز أدار مواجهة نارية لهما من قبل.. البنا حكم مباراة المصري والزمالك قائمة بيراميدز – غياب رمضان وبلاتي توريه أمام بلدية المحلة قائمة الزمالك - عودة الونش بعد 214 يوما.. وظهور رفاعي لأول مرة أمام المصري
أخر الأخبار
ميسي ومبابي وهالاند يتنافسون على جائزة ذا بيست 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرئيس التنفيذي للنصر: الأندية الكبرى لا ترتاح مع الحكم السعودي.. ولكن 37 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - فيوتشر (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. البنك الأهلي (0)-(0) الجونة 40 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - بلحاج يقود هجوم الجونة.. وبامبو أساسي مع البنك الأهلي 59 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - عمر كمال أساسي مع فيوتشر.. وريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
أرنولد: سنخبر أولادنا وأحفادنا عن صلاح الأسطورة ساعة | المحترفون
NBA - إيقاف جرين لأجل غير مسمى بسبب واقعة اعتداء جديدة ساعة | كرة السلة الأمريكية
وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر القاهري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 2 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 3 نهاية حفل جوائز كاف - تفوق مصري مغربي.. ونيجيريا تحصد الجائزة الأهم 4 تعرف على كل المتأهلين إلى دور الـ16 من أبطال أوروبا.. موعد القرعة ومواجهات نارية منتظرة