دوناروما: لسنا روبوتات وأشكر إنريكي على ثقته

وجه جانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الشكر لمدربه الإسباني لويس إنريكي على ثقته.

وساهم دوناروما في تأهل باريس سان جيرمان لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عقب التعادل أمام بوروسيا دورتموند في ختام دور المجموعات.

وقال حارس باريس سان جيرمان عبر "سكاي سبورت" إيطاليا: "حققنا الأهم بالتواجد في ثمن نهائي دوري الأبطال. أأشكر المدرب (لويس إنريكي) على ثقته بي".

وعن أخطائه خلال المبارايت الماضية أوضح "أحاول دائما أن أكون متاحا واقدم الإضافة للفريق. نحن بشر ولسنا روبوتات. الشيء الأكثر أهمية هو أن نبقي رؤوسنا مرفوعة، وأن نعمل بجد وأن نكون مستعدين دائما".

وحجز باريس سان جيرمان بطاقة التأهل الثانية لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند، فيما خطف ميلان بطاقة التأهل للدوري الأوروبي بعد الفوز القاتل على نيوكاسل بنتيجة 2-1.

واختتمت مباريات المجموعة السادسة من دوري الأبطال بتأهل باريس سان جيرمان على حساب ميلان لربع النهائي بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف.

وخرج نيوكاسل من البطولات الأوروبية الموسم الجاري بتذيل الترتيب.

وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:

بوروسيا دورتموند – 11 نقطة من 6 مباريات

باريس سان جيرمان – 8 نقاط من 6 مباريات

ميلان – 8 نقاط من 6 مباريات

نيوكاسل – 5 نقاط من 6 مباريات.