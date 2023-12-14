كولر: جاهزون لمواجهة اتحاد جدة.. وجماهير الأهلي لا تريد سوى الفوز

يثق مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في جاهزية فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام اتحاد جدة السعودي.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة مساء الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي تقام في المملكة العربية السعودية.

وقال كولر عبر موقع ناديه الرسمي: "جاهزون لمواجهة اتحاد جدة وننتظر حضور الجماهير بكثافة. في النسخة الماضية من البطولة قدمنا مستوى جيدا، لكن هذه المرة هدفنا إظهار أداء ونتائج أفضل".

وأضاف "هذه البطولة تشهد ضغوطا على الجهاز الفني واللاعبين، خصوصا أن جماهير الأهلي لا تريد سوى الفوز، ونحن نقدر ذلك جيدا، ونسعى دائما لإسعادهم من خلال تحفيز اللاعبين وتجديد دوافعهم، ليظهروا بأفضل أداء".

وشدد "كنا محظوظين كثيرا في أوقات سابقة بوجود جماهير الأهلي كاملة في المدرجات، وبالطبع سنكون سعداء أكثر بوجودهم ودعمهم للفريق ونحن نخوض بطولة كأس العالم للأندية، ولو ظهر اللاعبون بشكل جيد مع دعم الجماهير، سيظهر الفريق بمستوى متميز"

وأتم "هذه هي المرة الثانية التي أخوض فيها كأس العالم للأندية مع الأهلي وتحضيرنا للبطولة لن يختلف عن البطولة السابقة، ولكن نتمنى حضور جماهيرنا بكثافة في المدرجات، حتى يحصل اللاعبون على الدعم الكافي الذي يساعدهم على تقديم أفضل أداء ممكن".

وستقام المباراة ملعب الجوهرة المشعة يوم الجمعة في الثامنة مساءً.

وفاز اتحاد جدة على أوكلاند سيتي في افتتاح البطولة بنتيجة 3-0 الثلاثاء ليضرب موعدا مع الأهلي.

ويدير الفنزويلي خيسوس فالينزويلا مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

ويعاونه مواطنيه جورجي أوريجو وتيلو مورينو، وسيكو الحكم الرابع من نيوزيلاندا وهو كامبيل كريك.

وفي حال فوز الأهلي سيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم 18 ديسمبر في نصف النهائي.

في المقابل ينتظر مانشستر سيتي بطل أوروبا الفائز من مباراة أوراو ريد وليون لخوض نصف النهائي الآخر.

يذكر أن مباراة المركز الخامس ألغيت من البطولة بدءا من النسخة الماضية.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه بكأس العالم للأندية وللمرة الرابعة على التوالي.

ويعد المركز الثالث الأفضل في مشوار الأهلي بتاريخ البطولة حيث حققه 3 مرات في 2006 و2020 و2021.