تقرير: مدرب تونس يدرس استبعاد ساسي من كأس إفريقيا

يتجه جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس لاستبعاد فرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري والزمالك السابق من نهائيات كأس إفريقيا المقبلة.

ويستعد منتخب تونس للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار بعد شهر من الآن.

وبحسب موقع "win win" القطري، فإن القادري ي يتجه إلى استبعاد ساسي من المشاركة في كأس أمم إفريقيا، ويفكر في إعادة أنيس بن سليمان، لاعب شيفيلد يونايتد الإنجليزي، الذي غاب عن آخر معسكر لمنتخب تونس.

ويلعب ساسي ضمن صفوف الغرافة الذي انتقل إليه قادما من الدحيل الذي خاض برفقته الموسمين الماضيين بعد رحيله عن الزمالك.

ويقود ساسي فريق الغرافة الذي يحتل المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن السد المتصدر، وذلك بعد مرور 11 جولة على انطلاق المسابقة المحلية.

وستقام بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.

وكان فرجاني ساسي (31 عاما) قد لعب في صفوف الزمالك بين عامي 2018-2021 وحصل على 6 ألقاب.