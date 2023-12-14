مؤهلة لمونديال 2025.. الكشف عن قرعة إنتر ميامي في كأس أبطال الكونكاكاف

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 12:09

كتب : FilGoal

ميسي مع إنتر ميامي

ينتظر إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي الفريق الذي سيواجهه في ثمن نهائي كأس الكونكاكاف 2024.

ويتأهل بطل كأس أبطال الكونكاكاف إلى منافسات كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديدة.

ويشارك إنتر ميامي للمرة الأولى في تاريخه ببطولة كأس أبطال الكونكاكاف.

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وينتظر إنتر ميامي المتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي، الفائز من مواجهة ناشيفيل الأمريكي وموكا بطل دومنيكان.

ولم يسبق للفرق الثلاثة المشاركة في كأس أبطال الكونكاكاف من قبل.

وتقام أبطال الكونكاكاف بنظام جديد هذا الموسم بزيادة عدد الفرق المشاركة من 16 إلى 27، وتأهل 5 أبطال بشكل مباشر لثمن النهائي وتخطي الدور الأول وبينهم إنتر ميامي.

وتأهل إنتر ميامي بصفته بطل كأس أمريكا المفتوحة وهي البطولة الأولى في تاريخ النادي.

ويشارك في البطولة ستة فرق من الدوري المكسيكي مقابل 5 من الأمريكي بالإضافة لبطل كأس أمريكا المفتوحة.

وتنطلق كأس أبطال الكونكاكاف في فبراير المقبل بينما ثمن النهائي في النصف الأول من شهر مارس.

وتقام كأس العالم للأندية 2025 بنظام جديد بمشاركة 32 ناديا.

وحتى الآن حسمت أندية الأهلي المصري والوداد المغربي والهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني ومونتيري المكسيكي وسياتل ساوندرز الأمريكي وليون المكسيكي والثلاثي البرازيلي وبالميراس وفلامينجو وفلومينسي بجانب كل من تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني.

ميسي ليونيل ميسي إنتر ميامي كأس أبطال الكونكاكاف
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