إيدي هاو: شعرت بخيبة أمل بعد كل هدف استقبلناه

أعرب إيدي هاو مدرب نيوكاسل عن شعوره بخيبة الأمل عقب فشل فريقه في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع نيوكاسل منافسات دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة على ملعبه أمام ضيفه ميلان بهدفين مقابل هدف ضمن ختام دور المجموعات.

وقال إيدي هاو عبر "بي إن سبورتس": "التأهل كان في أيدينا في النهاية بالنظر للنتائج الأخرى وهذا هو الشيء المحبط. قدمنا كل ما لدينا، لم يكن بإمكان اللاعبين تقديم ما هو أكثر من ذلك من الناحية البدنية".

وأضاف "لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد كل هدف استقبلناه. لقد كنا بعيدين للغاية عن الإلتزام بالواجبات الدفاعية".

وحجز باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بطاقتي التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادلهما بهدف لكل فريق، فيما خطف ميلان بطاقة التأهل للدوري الأوروبي بعد الفوز القاتل على نيوكاسل بنتيجة 2-1.

واختتمت مباريات المجموعة السادسة من دوري الأبطال بتأهل باريس سان جيرمان على حساب ميلان لربع النهائي بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف.

وخرج نيوكاسل من البطولات الأوروبية الموسم الجاري بتذيل الترتيب.

وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:

بوروسيا دورتموند – 11 نقطة من 6 مباريات

باريس سان جيرمان – 8 نقاط من 6 مباريات

ميلان – 8 نقاط من 6 مباريات

نيوكاسل – 5 نقاط من 6 مباريات.