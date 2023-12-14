منافس مصر - يانيس يسجل 64 نقطة في NBA في مواجهة مثيرة

تألق اليوناني يانيس انتيتكونمبو في الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA بعد تسجيل 64 نقطة في مباراة واحدة.

وقاد يانيس فريقه ميلوكي باكس للفوز على إنديانا بيسرز بنتيجة 140-126.

ونجح النجم اليوناني في تسجيل 64 نقطة وهو الرقم الأعلى بمسيرته بالإضافة لكونه الأعلى في تاريخ النادي.

وحقق يانيس 14 متابعة ناجحة ليحقق "الدابل دابل" بالإضافة لصناعة 3 مرات وسرقة الكرة 4 مرات واعتراض الكرة مرة واحدة.

وسجل يانيس 24 رمية حرة من أصل 32.

ويعتبر يانيس أبرز منافسي منتخب مصر في تصفيات الملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.

GIANNIS JUST MADE HISTORY. 64 PTS is a career-high and a Bucks franchise record 💪 pic.twitter.com/x7xnMrUi9U — NBA (@NBA) December 14, 2023

ويتبقى أربعة مقاعد لم يتم حسمها حتى الآن سيتنافس عليها 24 منتخبا في شهر يوليو المقبل.

ويشارك منتخب مصر في الملحق وتم وضعه بمجموعة نارية.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (2 يوليو 2024)

مصر × اليونان (4 يوليو 2024)

نصف النهائي حال تأهل منتخب مصر سيقام يوم 6 يوليو بينما النهائي يوم 7 من الشهر ذاته.

منتخب اليونان المصنف 14 على العالم ويلعب بصفوفه يانيس أنتيتوكونمبو

بذلك سيوجه منتخب مصر نظيره اليونان الذي يضم بين صفوفه يانيس أنتيتوكونمبو لاعب فريق ميلووكي باكس في دوري NBA والذي يعد أحد أفضل لاعبي كرة السلة في العالم وأفضل لاعب في NBA في عامي 2021 و2022 على التوالي.

وفي حال تأهل منتخب مصر كأول أو ثاني المجموعة سيلعب ضد أحد فرق المجموعة الأولى والتي تضم كل من سلوفينيا ونيوزيلندا وكرواتيا.

نظام الملحق يقوم على 4 بطولات يستضيفها أصحاب أعلى 4 منتخبات تصنيفا في الملحق وهم إسبانيا واليونان وبويرتريكو ولاتفيا.

ويشارك 6 منتخبات في كل بطولة ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة ليشكلا دور نصف نهائي ثم نهائي على أن يتأهل فريق واحد إلى الأولمبياد من كل بطولة.

ويتأهل من البطولة التي تضم منتخب مصر والمقامة في اليونان فريق وحيد.