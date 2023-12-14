فابينيو: نعلم قوة الأهلي جيدا.. ولا أتمنى مواجهة سيتي في النهائي

شدد البرازيلي فابينيو لاعب وسط اتحاد جدة على صعوبة مباراة فريقه المرتقبة أمام الأهلي.

ويلعب الأهلي أمام اتحاد جدة غدا الجمعة ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وقال فابينيو في تصريحات عبر صحيفة "الرياضية" السعودية: "نستعد لمواجهة الأهلي بشكل جيد، لأننا سنقابل فريقا نعلم مدى جودته وقوته خاصة أنه معتاد على المشاركة في هذه البطولة، أتوقع مباراة قوية بين الطرفين".

وأضاف "مواجهة مانشستر سيتي في النهائي؟ الأهم هو أن نصل إلى النهائي بغض النظر عن الفريق الذي سنلعب ضده، ولا أتمنى مقابلة سيتي لأنني أعلم أنه فريق قوي ورائع، ولكن إذا واجهناه سنقدم مباراة قوية معهم، ووصولنا إلى النهائي في حد ذاته يعد فخرا لنا وللبلد المستضيف".

وتغلب اتحاد جدة على أوكلاند النيوزلاندي بثلاثة أهداف دون مقابل في افتتاح مونديال الأندية، ليضرب موعدا أمام الأهلي في ربع النهائي مساء الجمعة.

وسجل الثلاثي المحترف رومارينيو ونجولو كانتي وكريم بنزيمة أهداف اتحاد جدة.

وفي حال فوز الأهلي سيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم 18 ديسمبر في نصف النهائي.

في المقابل ينتظر مانشستر سيتي بطل أوروبا الفائز من مباراة أوراو ريد وليون لخوض نصف النهائي الآخر.

يذكر أن مباراة المركز الخامس ألغيت من البطولة بدءا من النسخة الماضية.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه بكأس العالم للأندية وللمرة الرابعة على التوالي.

ويعد المركز الثالث الأفضل في مشوار الأهلي بتاريخ البطولة حيث حققه 3 مرات في 2006 و2020 و2021.