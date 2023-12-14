اسكواش - منتخب مصر إلى ربع نهائي بطولة العالم للفرق

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 11:07

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - اسكواش

تأهل منتخب رجال مصر للاسكواش إلى ربع نهائي بطولة العالم للفرق.

وتستضيف نيوزلاندا منافسات البطولة حتى يوم الأحد المقبل.

وتغلب منتخب مصر على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0 في ثمن النهائي.

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واُختتمت منافسات دور المجموعات، بتصدر مصر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة.

إذ انتصر منتخب مصر على كل من ماليزيا وأيرلندا بنتيجة 3-0 في المباراتين.

قبل أن يهزم الفراعنة منتخب جنوب إفريقيا في ثمن النهائي ويتأهل لمواجهة أسكتلندا.

ويمثل منتخب مصر كل من علي فرج ومصطفى عسل ومازن هشام ويوسف سليمان.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام برايتون فجر الجمعة في ربع النهائي.

ويختلف نظام منافسات بطولة الفرق عن المنافسات الفردية.

يضم كل منتخب أربعة لاعبين بحيث يتم تسجيل 3 فقط للمباراة واستبعاد لاعب من القائمة.

ويلعب كل لاعب من قائمة الفريق أمام آخر من نفس تصنيفه بالمنتخب الآخر.

وفي النهاية المنتخب الذي يحقق الفوز في مباراتين من الثلاثة يحسم نتيجة اللقاء لصالحه.

اسكواش بطولة العالم فرق
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