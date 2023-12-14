بنسبعيني: تصدرنا مجموعة الموت

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 10:59

كتب : FilGoal

رامي بن سبعيني - بوروسيا دورتموند

يثق الجزائري رامي بنسبعيني مدافع بوروسيا دورتموند في قدرة فريقه على المضي قدما في دوري أبطال أوروبا.

وتأهل دورتموند لثمن نهائي دوري الأبطال بعدما تعادل باريس سان جيرمان بهدف لكل فريق وضمن صدارة المجموعة

وقال بنسبعيني عبر "بي إن سبورتس": "نجحنا في التأهل وتصدرنا مجموعة الموت بعد مباريات قوية للغاية".

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وأضاف "نلعب بنفس القوة على المستويين المحلي والأوروبي ونقدم 100% من أجل الفوز بكل مباراة لكن التوفيق قد لا يلازمنا في بعض المباريات".

وأتم "لعبنا من أجل الفوز على باريس سان جيرمان وسط الدعم الكبير من جماهيرنا لكننا في النهاية حققنا هدفنا الأهم بالتأهل وصدارة المجموعة".

وحجز باريس سان جيرمان بطاقة التأهل الثانية لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند، فيما خطف ميلان بطاقة التأهل للدوري الأوروبي بعد الفوز القاتل على نيوكاسل بنتيجة 2-1.

واختتمت مباريات المجموعة السادسة من دوري الأبطال بتأهل باريس سان جيرمان على حساب ميلان لربع النهائي بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف.

وخرج نيوكاسل من البطولات الأوروبية الموسم الجاري بتذيل الترتيب.

وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:

بوروسيا دورتموند – 11 نقطة من 6 مباريات

باريس سان جيرمان – 8 نقاط من 6 مباريات

ميلان – 8 نقاط من 6 مباريات

نيوكاسل – 5 نقاط من 6 مباريات

باريس سان جيرمان بوروسيا دروتموند دوري أبطال أوروبا
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