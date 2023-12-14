مواعيد مباريات الخميس 14 ديسمبر 2023.. المصري ضد الزمالك ضمن 4 مواجهات بالدوري

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 10:01

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري

تستأنف منافسات الدوري المصري من جديد بانطلاق الجولة التاسعة من المسابقة.

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الدوري المصري

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يحل الجونة ضيفا على البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة على استاد المقاولون العرب.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

بينما في نفس التوقيت يستضيف مودرن فيوتشر فريق سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

أما في تمام السابعة مساء فأقوى مباريات الجولة عندما يلعب المصري أمام الزمالك على استاد برج العرب ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وفي نفس التوقيت يستضيف بيراميدز فريق بلدية المحلة على استاد الدفاع الجوي ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الأوروبي

يحل ليفربول ضيفا على رويال يونيون سان جيلواز في الثامنة إلا ربع مساء بختام دور المجموعات من المسابقة، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يستضيف برايتون فريق مارسيليا في تمام العاشرة مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كما يستضيف ريال بيتيس فريق جلاسكو رينجرز في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري السعودي

تقام ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة.

وفي المواجهة الأبرز يحل أهلي جدة ضيفا على الفيحاء في تمام الثامنة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC sport 1.

الزمالك ليفربول الدوري المصري المصري
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