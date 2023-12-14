بيولي: سنقدم كل شيء للفوز بلقب الدوري الأوروبي

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 00:50

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

يرى ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن فريقه أظهر الشخصية والكبرياء بعدما قلب تأخره لفوز على نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.

وانتصر ميلان على نيوكاسل بنتيجة 2-1 وخطف بطاقة الدوري الأوروبي باحتلال المركز الثالث.

وقال بيولي لسكاي إيطاليا: "هناك مشاعر كثيرة خاصة أن الخروج من دوري الأبطال محبط بعدما وصلنا الموسم الماضي لنصف النهائي".

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وتابع "المجموعة كانت صعبة ومختلفة للغاية، حزين لأن لدينا ندم وكنا نستحق أكثر ولم نعرف كيفية استغلال الفرص في المباريات الأخرى، والليلة فعلنا ما علينا فعله".

وأكمل "هذا يعني أننا سنقدم كل شيء للفوز بلقب الدوري الأوروبي".

وأتم "لم نلعب بشكل سيء في الشوط الأول لكن حدة نيوكاسل كانت رائعة واستغلوا أخطائنا، خسروا مرتين على ملعبهم هذا الموسم من دورتموند وليفربول، وما أعلمه أن الفريق لم يحقق الفوز في إنجلترا منذ سنوات عديدة".

ولأول مرة يحقق ميلان الفوز في ملعب إنجليزي منذ 2005 عندما فاز على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بهدف دون رد.

وحقق ميلان ثاني فوز له في دوري الأبطال على ملعب فريق إنجليزي، حيث تعادل في 7 وخسر 13 مرة من قبل.

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