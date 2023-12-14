طاقم تحكيم موريتاني لمباراة مودرن فيوتشر واتحاد الجزائر

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة لقدم "كاف" نادي مودرن فيوتشر بطاقم تحكيم مباراة الفريق أمام اتحاد الجزائر الجزائري.

ويلعب مودرن فيوتشر ضد اتحاد الجزائر يوم الأربعاء 20 ديسمبر، في الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة في ملعب السلام في القاهرة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم موريتاني بقيادة عبد العزيز بوح، ويعاونه كل من حمديني ديبا ويوسف محمد، وموسى ضيو حكما رابعا.

ويراقب المباراة عمر عبد السيد من ليبيا.

وخسر فيوتشر أمام اتحاد الجزائر في مباراة الجولة الثالثة في الجزائر بهدف دون رد.

ويتصدر اتحاد الجزائر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ويأتي مودرن فيوتشر في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.