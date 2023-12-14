وارين أميري يكشف عن الشيء الذي ينقص باريس سان جيرمان

كشف وارين أميري زائير لاعب باريس سان جيرمان الواعد عن الشيء الذي ينقص فريقه من أجل المنافسة على الألقاب.

وسجل وارين أميري هدفا قاد من خلاله سان جيرمان للتعادل مع بوروسيا دورتموند بهدف لكل فريق ليتأهلا سويا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال وارين أميري زائير عبر "بي إن سبورتس": "قدمنا مباراة كبيرة وصنعنا العديد من الفرص لكن كان ينقصنا تسجيل الأهداف".

وأضاف "كل شيء كان جيدا ولكن لسوء الحظ لم نتمكن من الحصول على صدارة المجموعة".

وأتم "نحن مجموعة جيدة وعلينا أن نفعل كل شيء ونستغل جميع الفرص خلال المباريات المقبلة من أجل تحقيق الألقاب".

وارين أميري زائير أحرز هدف التعادل لباريس سان جيرمان في دورتموند مسجلا أول هدف أوروبي بعمر 17 عاما، وأصغر فرنسي يسجل دوري الأبطال متفوقا على بنزيمة ومبابي.

وحجز باريس سان جيرمان بطاقة التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند، فيما خطف ميلان بطاقة التأهل للدوري الأوروبي بعد الفوز القاتل على نيوكاسل بنتيجة 2-1.

واختتمت مباريات المجموعة السادسة من دوري الأبطال بتأهل باريس سان جيرمان على حساب ميلان لربع النهائي بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف.

وخرج نيوكاسل من البطولات الأوروبية الموسم الجاري بتذيل الترتيب.

وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:

بوروسيا دورتموند – 11 نقطة من 6 مباريات

باريس سان جيرمان – 8 نقاط من 6 مباريات

ميلان – 8 نقاط من 6 مباريات

نيوكاسل – 5 نقاط من 6 مباريات