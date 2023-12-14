تعرف على كل المتأهلين إلى دور الـ16 من أبطال أوروبا.. موعد القرعة ومواجهات نارية منتظرة

انتهى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مساء أمس الأربعاء وأسفر عن تأهل 16 فريقا وانتقال 8 إلى الدوري الأوروبي.

فمن هم المتأهلين؟

المجموعة الأولى

بايرن ميونيخ- كوبنهاجن

المجموعة الثانية

أرسنال- أيندهوفن

المجموعة الثالثة

ريال مدريد- نابولي

المجموعة الرابعة

ريال سوسيداد- إنتر ميلان

المجموعة الخامسة

أتليتكو مدريد- لاتسيو

المجموعة السادسة

بروسيا دورتموند- باريس سان جيرمان

المجموعة السابعة

مانشستر سيتي- لايبزيج

المجموعة الثامنة

برشلونة- بورتو

وبذلك تأهل لدور الـ16، 4 فرق من إسبانيا و3 من ألمانيا وإيطاليا، و2 من إنجلترا، وفريق واحدة فقط من كل من هولندا والدنمارك وفرنسا والبرتغال.

فيما انتقل للدوري الأوروبي كل من التالي:

جالاتا سراي- لانس- سبورتنج براجا- بنفيكا- فينورد- ميلان- يانج بويز- شاختار دونتسيك

فمتى تقام القرعة؟

ستقام القرعة يوم الإثنين المقبل الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

وستنطلق القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

فماذا عن المواجهات النارية التي قد تحدث؟

يجب في البداية معرفة أن لا يمكن لفريقين من نفس البلد أو المجموعة مواجهة بعضهما البعض في دور الـ16.

بايرن ميونيخ يمكن أن يواجه كل من أيندهوفن أو نابولي أو إنتر ميلان أو لاتسيو أو باريس سان جيرمان أو بورتو.

أرسنال يمكن أن يواجه كل من كوبنهاجن أو نابولي أو إنتر ميلان أو لاتسيو أو باريس سان جيرمان أو لايبزيج أو بورتو.

ريال مدريد يمكن أن يواجه كل من كوبنهاجن أو أيندهوفن أو إنتر ميلان أو لاتسيو أو باريس سان جيرمان أو لايبزيج أو بورتو.

ريال سوسيداد يمكن أن يواجه كل من كوبنهاجن أو أيندهوفن أو نابولي أو لاتسيو أو باريس سان جيرمان أو لايبزيج أو بورتو.

أتليتكو مدريد يمكن أن يواجه كل من كوبنهاجن أو أيندهوفن أو نابولي أو إنتر ميلان أو باريس سان جيرمان أو لايبزيج أو بورتو.

بروسيا دورتموند يمكن أن يواجه كل من كوبنهاجن أو أيندهوفن أو نابولي أو إنتر ميلان أو لاتسيو أو بورتو.

مانشستر سيتي يمكن أن يواجه كل من كوبنهاجن أو أيندهوفن أو نابولي أو إنتر ميلان أو لاتسيو أو باريس سان جيرمان أو بورتو.

برشلونة يمكن أن يواجه كل من كوبنهاجن أو أيندهوفن أو نابولي أو إنتر ميلان أو لاتسيو أو باريس سان جيرمان أو لايبزيج.