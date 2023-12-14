باريس يلحق بـ دورتموند لـ دور الـ 16 من الأبطال.. وميلان يخطف بطاقة الدوري الأوروبي
الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 00:08
كتب : إسلام أحمد
حجز باريس سان جيرمان بطاقة التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند 1-1، فيما خطف ميلان بطاقة التأهل للدوري الأوروبي بعد الفوز القاتل على نيوكاسل بنتيجة 2-1.
واختتمت مباريات المجموعة السادسة من دوري الأبطال بتأهل باريس سان جيرمان على حساب ميلان لربع النهائي بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف.
وخرج نيوكاسل من البطولات الأوروبية الموسم الجاري بتذيل الترتيب.
وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:
بوروسيا دورتموند – 11 نقطة من 6 مباريات
باريس سان جيرمان – 8 نقاط من 6 مباريات
ميلان – 8 نقاط من 6 مباريات
نيوكاسل – 5 نقاط من 6 مباريات
وتأهل باريس سان جيرمان لدور الـ 16 للموسم الـ 12 على التوالي، ويسبقه فقط بايرن ميونيخ (16) وريال مدريد (21).
ولأول مرة يتأهل ميلان للدوري الأوروبي عقب احتلاله للمركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا.
نيوكاسل × ميلان
ضغط أصحاب الأرض في أول 20 دقيقة من أجل حلم التأهل لدور الـ 16.
وفي الدقيقة 20 شتت فيكايو توموري كرة من على خط المرمى أمام أقدام ميجيل ألميرون.
تهديد ميلان الأول جاء في الدقيقة 24 بتسديدة مقوسة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء مرت بجوار القائم.
وفي الدقيقة 32 سدد جويلينتون كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك ميلان مسجلا هدف التقدم لنيوكاسل.
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غويلينتون يفتتح التسجيل لنيوكاسل أمام ميلان#دوري_أبطال_أوروبا #نيوكاسل_ميلان pic.twitter.com/TbeYGCnbBo— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2023
وأصبح لويس مايلي صاحب التمريرة الحاسمة أصغر لاعب يصنع لفريق إنجليزي في دوري الأبطال بعمر 17 عاما و226 يوما متخطيا رقم ثيو والكوت.
شوط أول انتهى بتقدم أصحاب الأرض.
وفي الشوط الثاني بدأ ميلان محاولاته لتعديل النتيجة، وفي الدقيقة 59 وبعد عرضية لياو لتصل الكرة إلى بوليسيتش الذي سدد كرة في الشباك مسجلا التعادل.
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كريستيان بوليسيتش يعادل النتيجة لميلان في شباك نيوكاسل #دوري_أبطال_أوروبا #ميلان_نيوكاسل pic.twitter.com/Z39zJNNoPq— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2023
وتألق مينيان في الدقيقة 69 بعدما تصدى لتسديدة برونو جيماريش ثم منعت العارضة الكرة.
مايك مينيان يمنع نيوكاسل من هدف التأهل#دوري_أبطال_أوروبا #نيوكاسل_ميلان pic.twitter.com/J69ZoDI9mi— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2023
وانفرد لياو في الدقيقة 79 من بعد منتصف الملعب وسدد كرة أرضية ارتطمت بالقائم الأيمن لمارتن دوبرافكا.
ومن مرتدة سريعة قادها الثنائي البديل نواه أوكافور وصلت الكرة إلى شوكويزي الذي سدد كرة مقوسة سكنت الشباك معلنة قلب النتيجة لصالح الروسونيري في الدقيقة 84.
دورتموند × باريس سان جيرمان
تألق كلا الحارسين في أول 12 دقيقة من عمر اللقاء.
وفي الدقيقة 17 انفرد مبابي وراوغ الحارس وشتتها بطريقة خرافية نيكلاس سوله من على خط المرمى.
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كيف حدث ذلك؟ 😱😱😱😱#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان #دورتموند pic.twitter.com/Y9SKXrCICB— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2023
وفي الدقيقة 20 منع القائم الأيسر تسديدة باركولا.
وانفرد كولو مواني في الدقيقة 24 وسدد كرة مرت بجوار القائم.
وكاد ماتس هوملز أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكن كرته مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي يؤهل الفريقان سويا.
وبعد 5 دقائق على بداية الشوط الثاني تقدم بوروسيا دورتموند عن طريق كريم أديمي بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي.
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كريم أدييمي يفتتح التسجيل لدورتموند أمام باريس سان جيرمان#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان #دورتموند_باريس pic.twitter.com/o2QT1sUU8q— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2023
وجاء رد باريس سريعا في الدقيقة 54 بتسديدة أرضية من وارين أميري زائير مسجلا أول هدف أوروبي بعمر 17 عاما، وأصغر فرنسي يسجل دوري الأبطال متفوقا على بنزيمة ومبابي.
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وارن زائير إيمري يعادل النتيجة لباريس سان جيرمان في شباك دورتموند #دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان #دورتموند_باريس pic.twitter.com/cQRbm5eQmT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2023
وسجل مبابي هدفا في الدقيقة 75 لكن ألغي بعد مطالعة تقنية بسبب التسلل.
الـ"VAR" يحرم مبابي من هدفٍ جميل#دوري_أبطال_أوروبا #دورتموند_باريس pic.twitter.com/1JBSVvkQvp— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2023
ومرت آخر ربع ساعة كما هي ليتأهل كلاهما لثمن نهائي دوري الأبطال.