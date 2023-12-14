باريس يلحق بـ دورتموند لـ دور الـ 16 من الأبطال.. وميلان يخطف بطاقة الدوري الأوروبي

حجز باريس سان جيرمان بطاقة التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند 1-1، فيما خطف ميلان بطاقة التأهل للدوري الأوروبي بعد الفوز القاتل على نيوكاسل بنتيجة 2-1.

واختتمت مباريات المجموعة السادسة من دوري الأبطال بتأهل باريس سان جيرمان على حساب ميلان لربع النهائي بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف.

وخرج نيوكاسل من البطولات الأوروبية الموسم الجاري بتذيل الترتيب.

وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:

بوروسيا دورتموند – 11 نقطة من 6 مباريات

باريس سان جيرمان – 8 نقاط من 6 مباريات

ميلان – 8 نقاط من 6 مباريات

نيوكاسل – 5 نقاط من 6 مباريات

وتأهل باريس سان جيرمان لدور الـ 16 للموسم الـ 12 على التوالي، ويسبقه فقط بايرن ميونيخ (16) وريال مدريد (21).

ولأول مرة يتأهل ميلان للدوري الأوروبي عقب احتلاله للمركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

نيوكاسل × ميلان

ضغط أصحاب الأرض في أول 20 دقيقة من أجل حلم التأهل لدور الـ 16.

وفي الدقيقة 20 شتت فيكايو توموري كرة من على خط المرمى أمام أقدام ميجيل ألميرون.

تهديد ميلان الأول جاء في الدقيقة 24 بتسديدة مقوسة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 32 سدد جويلينتون كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك ميلان مسجلا هدف التقدم لنيوكاسل.

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وأصبح لويس مايلي صاحب التمريرة الحاسمة أصغر لاعب يصنع لفريق إنجليزي في دوري الأبطال بعمر 17 عاما و226 يوما متخطيا رقم ثيو والكوت.

شوط أول انتهى بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني بدأ ميلان محاولاته لتعديل النتيجة، وفي الدقيقة 59 وبعد عرضية لياو لتصل الكرة إلى بوليسيتش الذي سدد كرة في الشباك مسجلا التعادل.

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وتألق مينيان في الدقيقة 69 بعدما تصدى لتسديدة برونو جيماريش ثم منعت العارضة الكرة.

وانفرد لياو في الدقيقة 79 من بعد منتصف الملعب وسدد كرة أرضية ارتطمت بالقائم الأيمن لمارتن دوبرافكا.

ومن مرتدة سريعة قادها الثنائي البديل نواه أوكافور وصلت الكرة إلى شوكويزي الذي سدد كرة مقوسة سكنت الشباك معلنة قلب النتيجة لصالح الروسونيري في الدقيقة 84.

دورتموند × باريس سان جيرمان

تألق كلا الحارسين في أول 12 دقيقة من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 17 انفرد مبابي وراوغ الحارس وشتتها بطريقة خرافية نيكلاس سوله من على خط المرمى.

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وفي الدقيقة 20 منع القائم الأيسر تسديدة باركولا.

وانفرد كولو مواني في الدقيقة 24 وسدد كرة مرت بجوار القائم.

وكاد ماتس هوملز أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكن كرته مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي يؤهل الفريقان سويا.

وبعد 5 دقائق على بداية الشوط الثاني تقدم بوروسيا دورتموند عن طريق كريم أديمي بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي.

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وجاء رد باريس سريعا في الدقيقة 54 بتسديدة أرضية من وارين أميري زائير مسجلا أول هدف أوروبي بعمر 17 عاما، وأصغر فرنسي يسجل دوري الأبطال متفوقا على بنزيمة ومبابي.

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وسجل مبابي هدفا في الدقيقة 75 لكن ألغي بعد مطالعة تقنية بسبب التسلل.

ومرت آخر ربع ساعة كما هي ليتأهل كلاهما لثمن نهائي دوري الأبطال.