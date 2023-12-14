الفوز الأول في تاريخ أوروبا.. إثارة الـ+90 تقود أنتويرب البلجيكي لفوز درامي على برشلونة

تلقى برشلونة الهزيمة الثانية له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وهذه المرة أمام رويال أنتويرب البلجيكي بثلاثية أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة تعلقت نتيجتها حتى الثواني الأخيرة.

وخسر برشلونة في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال، لينهي المجموعة الثامنة في الصدارة برصيد 12 نقطة.

وحقق أنتويرب أول فوز له في المجموعة ليحصد 3 نقاط ويستمر في المركز الرابع ويودع البطولة.

ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق أنتويرب في التاريخ في أي بطولة أوروبية للأندية.

الفريق صاحب الأرض استمر في التقدم على برشلونة حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع التي شهدت تعادل البرسا.

لكن أنتويرب سجل هدف الفوز بعدها بدقيقة وفي الوقت القاتل الذي شهد الكثير من الإثارة.

وأجرى تشافي هيرنانديز العديد من التغييرات في تشكيل برشلونة الأساسي للمباراة ودفع ببعض اللاعبين الشباب والبدلاء.

وبدأ برشلونة المباراة بتشكيل يتكون من:

المرمى: إيناكي بينيا

الدفاع: هيكتور فورت – أندرياس كريستينسن – جول كوندي – أليخاندرو بالدي

الوسط: سيرجي روبيرتو – أوريول روميو – فيرمين

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – يامين جمال

ويعد ذلك هو أصغر معدل أعمار يبدأ به برشلونة مباراة في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة تشافي، بمتوسط أعمار 25 عاما و7 أيام.

تقدم أصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة الثانية بعد خطأ من حارس برشلونة والدفاع في الخروج بالكرة وجاء الهدف بتسديدة قوية من آرثر فيرميرين.

ويعد هذا الهدف هو أسرع هدف يسكن شباك برشلونة في دوري أبطال أوروبا بعد مرور دقيقة و16 ثانية من انطلاق المباراة، بعد هدف ألكساندر باتو نجم ميلان السابق والذي سكن شباك برشلونة بعد دقيقة و13 ثانية.

ونجح برشلونة في تسجيل هدف التعادل الذي جاء في الدقيقة 35 عن طريق فيران توريس.

في الشوط الثاني دفع تشافي بعدة تغييرات لتنشيط هجوم فريقه وشارك كل من إليكاي جوندوجان وجواو كانسيلو وبيدري بدلا من روميو وهيكتور فورت وفيرمن لوبيز.

لكن فريق أنتويرب سجل الهدف الثاني في الدقيقة 56 بضربة رأسية من المهاجم الهولندي فينسينت يانسين.

ومع الضغط المستمر من برشلونة نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 91 عن طريق البديل مارك كاسادو بضربة رأسية بعد عرضية من جوندوجان بعد ركلة حرة مباشرة.

إلا أن إثارة الوقت الضائع استمرت وبعد ركلة استكمال المباراة انطلق فريق أنتويرب سريعا وسجل هدف الفوز الثالث له والذي جاء بقدم جورج إلينيخينا بعد خطأ من دفاع برشلونة.

بورتو × شاختار

في مباراة أخرى فاز بورتو البرتغالي على شاختار دونستيك الأوكراني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليرافق برشلونة إلى دور الـ16.

ورفع بورتو رصيده إلى النقطة 12 بالتساوي مع برشلونة وفي المركز الثاني بالمجموعة.

وتجمد رصيد شاختار عند النقطة 9 في المركز الثالث ويتحول إلى المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الإثنين المقبل.