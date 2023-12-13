ميكا هاميلتون لاعب سيتي الشاب: لم أعرف ماذا أفعل بعد هدفي الأوروبي

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 23:50

كتب : FilGoal

ميكا هامليتون

لم يعرف ميكا هاميلتون لاعب مانشستر سيتي الشاب كيف يحتفل بعد تسجيله لهدفه في دوري أبطال أوروبا ضد ريد ستار بلجراد.

ميكا هاميلتون

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وانتصر سيتي على ريد ستار بلجراد خارج ملعبه بثلاثة أهداف لهدفين في سادس جولات دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وشهدت المباراة الظهور الأول لميكا هاميلتون مع سيتي الفريق الأول وسجل هدفا وصنع آخر.

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وتحدث هاميلتون عقب المباراة قائلا: "لا أعرف كيف أعبر بالكلمات الآن كي أكون صادقا".

وواصل "الأمر كله سريالي، من الواضح أن الكل شاهد المباراة والهدف وأنا لم أشاهده، لم أعرف حتى ماذا أفعل".

وأكمل "جعلني بيب جوارديولا ألعب كجناح أيمن وأنا لم أعتد على ذلك، لكنني اعتبرته تحدي بالنسبة لي واستمتعت بكل لحظة".

وأتم "المدرب أعطانا الفرصة في التدريبات والمباراة وباللعب مع أفضل اللاعبين فأنت تتحسن".

وأصبح ميكا خامس أصغر لاعب إنجليزي يسجل في أول ظهور له بدوري الأبطال بعمر 20 عاما و30 يوما منذ ماركوس راشفورد في سبتمبر 2017 بعمر (19 عاما و316 يوما).

كما تحصّل على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء أودعها كالفين فيليبس في الشباك.

فمن هو ميكا هامليتون؟

الجناح الإنجليزي تدرج في صفوف أكاديمية مانشستر سيتي، وفي موسم 2021-22 سجل 11 هدفا وصنع 8 لفريق تحت 18 عاما.

وفي الموسم التالي قاد الفريق لحصد لقب الدوري الإنجليزي للشباب والمعروف باسم "الدوري الإنجليزي 2".

ورغم الإصابة الموسم الماضي إلا أنه سجل 3 أهداف وساهم في فوز الفريق باللقب.

وفي الموسم الجاري، أصبح قائد شباب سيتي وصنع 6 أهداف في 11 مباراة بجميع المسابقات.

حامل الكرات

في سبتمبر 2017 التقطت العدسات بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي يتحدث مع حامل الكرات خلال مباراة كريستال بالاس.

المدرب الإسباني لم يكن سعيدا بسرعة لعب الفريق خلال اللقاء، فتحدث مع ميكا لينصحه بضرورة تمريرة الكرات للاعبين سريعا من أجل زيادة سرعة الفريق.

وكشف بيب حينها ما قاله للشاب: "إذا كان هناك خطأ، لا يوجد أحد سيذهب للحصول على الكرة وبدء اللعب".

وأضاف "إذا كان هناك 5-10 ثوانٍ قبل أن يذهب أحد للعب الكرة وبدأ الفرصة، حينها سيكون كل شيء بطيئا".

وأردف "لذلك حاملي الكرات كانوا بطيئين، الكل كان بطيئا، وعلينا أن نبتكر في اللقاء لتحقيق الإثارة وهو ما لم يحدث في الشوط الثاني".

وأتم "في الشوط الثاني يمكنكم رؤية كيف تغير أسلوب الفريق".

المباراة انتهت بفوز سيتي بخماسية من بينها 4 أهداف في الشوط الثاني بعد تسجيل هدف متأخر في الشوط الأول.

"لاعب شارع"

وصف براين باري ميرفي المدير الفني لفريق أكاديمية مانشستر سيتي، ميكا بـ "لاعب الشارع".

وصرّح ميرفي من قبل في سبتمبر: "عندما يكون في أفضل حالاته فهو فريد من نوعه وأسلوبه في المباريات مثير للغاية".

وأضاف "أقول له إنك لاعب شاب، أيضا أوسكار بوب -الذي بدأ مع ميكا أساسيا في لقاء اليوم وسجل- لاعب آخر ممتع يمكنك مشاهدته".

وواصل "ميكا يمكنه المرور من واحد تلو الآخر، بغض النظر عن سير اللقاء، أن يتمكن اللاعب من مراوغة لاعب في موقف واحد ضد واحد فهذا من بين الأشياء الأكثر إثارة".

أكثر من مركز

بحسب موقع "ترانسفير ماركت" فإن ميكا يستطيع اللعب في مراكز مختلفة، من بينها لاعب الوسط والجناح الأيمن والأيسر والمهاجم.

وينتهي تعاقده مع سيتي في بنهاية الموسم الجاري، فهل يحافظ بطل الدوري الإنجليزي على جوهرته الجديدة؟

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