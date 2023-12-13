جوارديولا يعدد مكاسب مانشستر سيتي من مواجهة ريد ستار بلجراد "غير المهمة"

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 23:26

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - لايبزيج ومانشستر سيتي

عدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مكاسب فريقه من مواجهة ريد ستار بلجراد في دوري أبطال أوروبا.

وانتصر سيتي على ريد ستار بلجراد خارج ملعبه بثلاثة أهداف لهدفين في سادس جولات دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وكانت المباراة بمثابة تحصيل حاصل لسيتي الذي ضمن تأهله والصدارة قبل خوضها.

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وتحدث جوارديولا عقب المباراة للصحفيين قائلا: "لقد كانت مباراة صعبة وتطلبت جهدا بدنيا كبيرا خاصة مع اعتمادهم على اللعب في موقف لاعب ضد لاعب".

وواصل "لكنني سعيد بالفوز وبما حققناه وبالأداء، أحيانا يرى الناس تلك المباريات غير مهمة لكن على العكس تماما كل انتصار هو في صالحنا".

وأكمل المدرب الإسباني "اللاعبون الصغار لعبوا جيدا اليوم ضد منافس اعتمد على حدة بدنية في المواجهات المباشرة وتحلى بالسرعة في الهجوم، كانت مباراة رائعة مع جمهور استثنائي".

وتصدر سيتي حامل اللقب المجموعة بـ18 نقطة بعد الفوز في كل مبارياته وسجل 18 هدفا واستقبل 7 آخرين.

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