GTA V متاحة مجانا لمشتركي PS Plus ضمن 14 لعبة
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 22:36
كتب : FilGoal
أعلنت شركة "سوني" اليوم الأربعاء رسميا عن ألعابها المجانية التي ستضاف إلى "جيم كتالوج" لمشتركي PS Plus إكسترا وبريميوم.
ويمكن تحميل تلك الألعاب بداية من 19 من شهر ديسمبر الجاري.
وجاء الألعاب المجانية كالتالي:
GTA V سواء لطور القصة أو الأونلاين.
ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.
Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin
ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.
Moto GP23
ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.
Metal: Hellsinger
ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.
Salt and Sacrifice
ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.
Moonscars
ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.
Mega Man 1
ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.
Gigabash
ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.
Grime
ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.
Tinykin
ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.
Prodeus
ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.
Shadowrun Returns
ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.
Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut
ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.
Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition
ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.