GTA V متاحة مجانا لمشتركي PS Plus ضمن 14 لعبة

أعلنت شركة "سوني" اليوم الأربعاء رسميا عن ألعابها المجانية التي ستضاف إلى "جيم كتالوج" لمشتركي PS Plus إكسترا وبريميوم.

ويمكن تحميل تلك الألعاب بداية من 19 من شهر ديسمبر الجاري.

وجاء الألعاب المجانية كالتالي:

GTA V سواء لطور القصة أو الأونلاين.

ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.

Moto GP23

ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.

Metal: Hellsinger

ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.

Salt and Sacrifice

ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.

Moonscars

ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.

Mega Man 1

ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.

Gigabash

ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.

Grime

ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.

Tinykin

ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.

Prodeus

ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.

Shadowrun Returns

ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut

ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition

ويمكن تحميل اللعبة لمنصتي PS4 وPS5.