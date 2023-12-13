فرانكفورت يكشف لـ في الجول تشخيص إصابة عمر مرموش

كشف بارتوش نيدزفيدزكي المسؤول الاعلامي لنادي آينتراخت فرانكفورت تفاصيل إصابة عمر مرموش لاعب الفريق ومنتخب مصر.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

وتحدث المسؤول الإعلامي للنادي الألماني لـFilGoal.com اليوم الأربعاء قائلا: "حالة عمر مرموش؟ اللاعب يعاني من أعراض البرد فقط".

"نتوقع أن يتمكن مرموش من التدرب مرة أخرى خلال أيام قليلة".

وشهدت القائمة التي أعلنها فرانكفورت لمواجهة أبردين في دوري المؤتمر الأوروبي غدا الخميس غياب مرموش.

وستكون المباراة هي الأولى التي يغيب عنها مرموش هذا الموسم.

الدولي المصري شارك في كل مباريات فريقه الـ24 هذا الموسم، وسجل 12 هدفا وصنع 3.

وضمن فرانكفورت تأهله لدور خروج المغلوب إذ أنه يحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة بتسع نقاط خلف باوك المتصدر.

فيما يأتي أبردين ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا هلسنكي رابعا بنقطتين.