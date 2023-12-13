انتهت أبطال أوروبا - نيوكاسل (1) (2) ميلان.. دورتموند (1) (1) باريس.. ميلان للدوري الأوروبي

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 21:54

كتب : FilGoal

ميلان ونيوكاسل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا، بين نيوكاسل وميلان، وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.

وتأهل دورتموند لدور الـ16 برصيد 10 نقاط ويليه باريس سان جيرمان ثانيا برصيد 7 نقاط.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي ميلان رابعا.

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يذكر أن صاحب المركز الثاني سيتأهل لدور الـ 16 فيما سيتأهل الثالث لملحق الدوري الأوروبي ويودع الرابع المنافسات الأوروبية.

نيوكاسل × ميلان

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

نهاية اللقاء

ق 90+4: القائم يمنع الثالث بتسديدة توموري.

ق 84: جوووووول قااااااتل ميلان.. شوكويزي يسجل هدف قاتل من مرتدة سريعة

ق 79: أووووه.. لياو ينفرد ويسدد كرة أرضية ارتطمت بالقائم.

ق 69: ماينيان يتألق ويمنع رفقة العارضة هدف نيوكاسل الثاني

ق 59: جوووول التعاااادل.. بوليسيتش يسجل هدف التعادل بعد سلسلة تمريرات.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: جوووول أووووول.. جويلنتون يسجل الهدف الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 24: لياو يسدد كرة مقوسة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

ق 20: توموري يشتت من على خط المرمى أمام ألميرون

بداية اللقاء

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بوروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

نهاية اللقاء

ق 75: هدف لمبابي وتقنية الفيديو تلغيه بداعي التسلل.

ق 54: جوووول التعااادل.. تسديدة من وارين زائير إميري تسكن الشباك.

ق 50: جووول أوووول.. بوروسيا دورتموند يتقدم عن طريق كريم أديمي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 24: كولو مواني ينفرد ويسدد كرة تمر بجوار القائم.

ق 20: القائم يمنع فرصة باركولا

ق 17: نيكلاس سوله يشتت من على الخط ببراعة فرصة الهدف الأول لمبابي

ق 12: حارس دورتموند يتصدى لتسديدة فيتينيا.

ق 10: دوناروما يتصدى ويمنع الأول.

بداية اللقاء

ميلان نيوكاسل باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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