بالعلامة الكاملة.. مانشستر سيتي يهزم ريد ستار في ليلة تألق الشباب

أنهى مانشستر سيتي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة بعدما فاز على ريد ستار الصربي في مباراة مثيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعاد مانشستر سيتي من صربيا بالفوز على ريد ستار في مباراة دفع فيها جوسيب جوارديولا بالعديد من اللاعبين الشباب والبدلاء.

وحصد مانشستر سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا الـ18 نقطة كاملة في دور المجموعات.

بينما استقر رصيد ريد ستار عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

شهدت المباراة تألق عدد من لاعبي مانشستر سيتي الشاب وأبرزهم ميكا هاميلتون الذي سجل الهدف الأول وحصل على ركلة الجزاء في الهدف الثالث.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب الشاب ميكا هاميلتون.

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GOAL!!!



Micah Hamilton scores on his senior debut with a finish reminiscent of Ryan Giggs against David Seaman at Villa Park all those years ago!



Remember the name....#beINUCL #MCFC pic.twitter.com/T1yIL1iY7e — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 13, 2023

ثم أضاف أوسكار بوب اللاعب الشاب الآخر الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 62.

وقلص هوانج بيوم الفارق لفريق ريد ستار في الدقيقة 76 وسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في المباراة.

قبل أن يختتم كالفين فيليبس ثلاثية مانشستر سيتي في الدقيقة 85 من ركلة جزاء حصل عليها ميكا هامليتون.

ونجح ريد ستار في تسجيل هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 91 بضربة رأسية من ألكساندر كاتي.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقام قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الإثنين المقبل.