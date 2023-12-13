بالعلامة الكاملة.. مانشستر سيتي يهزم ريد ستار في ليلة تألق الشباب

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 21:49

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

أنهى مانشستر سيتي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة بعدما فاز على ريد ستار الصربي في مباراة مثيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعاد مانشستر سيتي من صربيا بالفوز على ريد ستار في مباراة دفع فيها جوسيب جوارديولا بالعديد من اللاعبين الشباب والبدلاء.

وحصد مانشستر سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا الـ18 نقطة كاملة في دور المجموعات.

بينما استقر رصيد ريد ستار عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

شهدت المباراة تألق عدد من لاعبي مانشستر سيتي الشاب وأبرزهم ميكا هاميلتون الذي سجل الهدف الأول وحصل على ركلة الجزاء في الهدف الثالث.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب الشاب ميكا هاميلتون.

ثم أضاف أوسكار بوب اللاعب الشاب الآخر الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 62.

وقلص هوانج بيوم الفارق لفريق ريد ستار في الدقيقة 76 وسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في المباراة.

قبل أن يختتم كالفين فيليبس ثلاثية مانشستر سيتي في الدقيقة 85 من ركلة جزاء حصل عليها ميكا هامليتون.

ونجح ريد ستار في تسجيل هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 91 بضربة رأسية من ألكساندر كاتي.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقام قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الإثنين المقبل.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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