بيلد: بايرن بدأ إجراءات تجديد عقد مولر

بدأ بايرن ميونيخ مفاوضات تجديد عقد توماس مولر بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.

وينتهي تعاقد مولر مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

وأوضحت الصحيفة "الألمانية" أن بايرن دخل في مفاوضات بناءة مع توماس مولر، لاعب الفريق، بشأن تجديد عقده.

وأشارت إلى أن مولر وبايرن قد يُمددان تعاقدهما قريبا لمدة عام وحتى 2025.

وقال مولر في تصريحات سابقة نشرتها جريدة بيلد : "أريد بالتأكيد أن ألعب موسم آخر بعد موسم 2023-2024. هذه هي خطتي".

وأضاف "ما زلت أستمتع بوجودي في الملعب، أتمنى أن يكون هذا واضحا".

ويتقاضى مولر حاليا 20 مليون يورو سنويا، ومن المرجح أن يتم تخفيض راتبه في حالة التجديد.

وقضى مولر (34 عاماً) كل مسيرته الاحترافية مع بايرن ميونيخ.

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.

في نهاية الموسم الماضي، حصد بايرن لقب الدوري الألماني للمرة رقم 11 على التوالي، كأول فريق في الدوريات الخمسة الكبرى يفعل هذا الأمر.

كما فاز بايرن بلقب الدوري الألماني للمرة 32 في تاريخه وبالنظام الاحترافي للبطولة.