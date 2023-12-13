تشكيل سان جيرمان - مبابي يقود الهجوم في موقعة حسم التأهل ضد دورتموند

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 21:20

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - سان جيرمان ونيوكاسل

دفع لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان بـ كيليان مبابي في هجوم فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد دورتموند في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وجاء تشكيل باريس كالآتي:

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المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ميلان شكرينيار – لوكاس هيرنانديز

الوسط: وارن زائير إيمري – فيتينيا – لي كانج إن

الهجوم: رانديل كولو مواني – كيليان مبابي – باركولا

ويتصدر دورتموند المجموعة برصيد 10 نقاط وضمن التأهل إلى دور الـ16.

بينما يأتي باريس في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتاج للفوز من أجل التأهل في ظل المنافسة القوية مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي، وكل منهما يمتلك 5 نقاط.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان دورتموند دوري أبطال أوروبا
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