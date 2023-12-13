تشكيل برشلونة - تشافي يبدأ بأصغر معدل أعمار لفريقه في دوري أبطال أوروبا

أجرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة العديد من التبديلات في تشكيل فريقه أمام أنتويرب البلجيكي.

ويلعب برشلونة ضد أنتويرب البلجيكي في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويعد ذلك هو أصغر معدل أعمار يبدأ به برشلونة مباراة في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة تشافي، بمتوسط أعمار 25 عاما و7 أيام.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: إيناكي بينيا

الدفاع: هيكتور فورت – أندرياس كريستينسن – جول كوندي – أليخاندرو بالدي

الوسط: سيرجي روبيرتو – أوريول روميو – فيرمين

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – يامين جمال

وتأهل برشلونة من المجموعة بعدما حصد 12 نقطة من 5 مباريات، بينما يحتل أنتويرب البلجيكي المركز الرابع في المجموعة دون أي نقاط.

ولا يزال هناك منافسة قوية بين بورتو البرتغالي وشاختار الأوكراني على صاحب البطاقة الثانية في المجموعة، ويمتلك كلا الفريقين 9 نقاط قبل الجولة الأخيرة من المجموعات.