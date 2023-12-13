التشكيل - دوبرافكا وجوردون أساسيان مع نيوكاسل.. وعودة لياو لقيادة هجوم ميلان

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 21:08

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي ورافائيل لياو - ميلان ونيوكاسل

يبدأ مارتن دوبرافكا وأنتوني جوردون في تشكيل نيوكاسل الإنجليزي الأساسي أمام ميلان الإيطالي في الجولة السادسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.

بينما عاد رافائيل لياو لقيادة هجوم ميلان بعد تعافيه من الإصابة، ويشغل ثيو هيرنانديز مركز قلب الدفاع بسبب الغيابات العديدة.

وكان إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل ألمح لوجود إصابات قوية في فريقه من بينها الحارس والجناح الإنجليزي لكنهما يتواجدان بشكل أساسي.

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وجاء تشكيل نيوكاسل:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

الدفاع: تينو ليفرامينتو – فابيان شار – جمال لاسيلس – كيران تريبيير

الوسط: جويلنتون – برونو جيماريش – لويس ميلي

الهجوم: أنتوني جوردون – كالوم ويلسون – ميجيل ألميرون

وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: دافيدي كالابريا – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز – أليساندرو فلورينزي

الوسط: روبن لوفتس تشيك – تيجاني ريندرز – يونس موسى

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفييه جيرو – رافائيل لياو

ويمتلك الفريقان فرصة للتأهل للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا في حال خسر باريس سان جيرمان من بوروسيا دورتموند.

وتأهل دورتموند لدور الـ16 برصيد 10 نقاط ويليه باريس سان جيرمان ثانيا برصيد 7 نقاط.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي ميلان رابعا.

يذكر أن صاحب المركز الثاني سيتأهل لدور الـ 16 فيما سيتأهل الثالث لملحق الدوري الأوروبي ويودع الرابع المنافسات الأوروبية.

ميلان نيوكاسل دوري أبطال أوروبا
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