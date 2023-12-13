جراحة ناجحة لـ ماتيب في الرباط الصليبي

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 21:01

كتب : FilGoal

إصابة جويل ماتيب

خضع جويل ماتيب مدافع ليفربول لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وتعرض ماتيب للإصابة في الرباط الصليبي خلال فوز ليفربول على فولام 4-3 ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وأعلن ليفربول اليوم الأربعاء أن جويل ماتيب خضع لعملية جراحية ناجحة في إصابة الرباط الصليبي الأمامي التي تعرض لها في وقت سابق من هذا الشهر.

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ولم يعلن متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي مدة غياب ماتيب عن الملاعب إلا أنا لن تقل عن 6 أشهر ما يعني نهاية موسمه الحالي مع الريدز.

وعلق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي في وقت سابق على التعاقد مع بديل لمدافعه جويل ماتيب الذي تعرض لإصابة الرباط الصليبي.

وقال كلوب أثناء المؤتمر الصحفي قبل مباراة كريستال بالاس: "تتحدثون دائما أن التعاقد مع لاعب بمثابة أسهل شيء في العالم، جميعهم يكلفون الأموال، يجب أن يكون اللاعب المناسب، لدينا بالفعل 4 مدافعين آخرين في الفريق، أخبرني عن الفريق الذي يريد بيع أفضل مدافع لديه، قل لي لاعب واحد".

وأضاف "ماتيب لديه فرصة جيدة لتجديد عقده، لكن هذا ليس قراري".

وينتهي عقد ماتيب في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد آخر في شهر يناير المقبل.

ليفربول جويل ماتيب كلوب
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