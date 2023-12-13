بلدية المحلة يخصص 200 تذكرة مجانية لجمهوره في مباراة بيراميدز

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

بلدية المحلة

أعلن نادي بلدية المحلة تخصيص 200 تذكرة مجانية لجمهوره خلال مباراة بيراميدز.

ويلعب بيراميدز ضد بلدية المحلة في الجولة 9 من الدوري المصري، وتقام المباراة في تمام السابعة غدا الخميس، على ملعب الدفاع الجوي.

وكشف نادي بلدية المحلة عن تخصيص 200 تذكرة مجانية للجمهور مع 4 حافلات لنقلهم إلى استاد الدفاع الجوي لحضور المباراة.

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وستتوفر التذاكر في تمام الساعة الثانية مساء غدا الخميس، أمام استاد بلدية المحلة واستلامها ببطاقة المشجع FAN ID.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما يحتل بلدية المحلة المركز الـ13 بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

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