وكيل روميو يكشف لـ في الجول حقيقة عرض جيرونا لاستعادته من برشلونة

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 20:30

كتب : حسام أحمد

أوريول روميو

كشف ماجيك دياز وكيل أعمال أوريل روميو لاعب وسط برشلونة حقيقة رغبة جيرونا (ناديه السابق) في استعادة خدماته.

روميو كان قد انضم لبرشلونة قادما من جيرونا في بداية الموسم الحالي.

وقال دياز لـFilGoal.com : "حتى الآن لم يصل برشلونة أي عرض من جيرونا بشأن استعادة أوريل روميو".

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وأجاب "موقفنا في حالة وصول عرض؟ ليس لديّ قرار بهذا الشأن الآن".

وكشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية في وقت سابق عن رغبة جيرونا في إعادة التعاقد مع أوريول روميو لاعب برشلونة.

ويرغب جيرونا في التعاقد مع وسط ملعب دفاعي لتقوية دفاع الفريق بعد البداية الرائعة للموسم.

روميو لاعب جيرونا السابق لم يحصل على مركز أساسي في برشلونة منذ انتقاله للفريق ويفضل تشافي لاعبين آخرين على إشراكه بينما يقوم بدور البديل فقط.

جيرونا يعلم أن الصفقة لن تكون سهلة لأن برشلونة لن يفرط في لاعب تعاقد معه منذ 6 أشهر فقط.

صاحب الـ 32 عاما شارك مع برشلونة منذ بداية الموسم في 17 مباراة وصنع خلالهم هدفا وحيد.

وكان جيرونا قد فاز في مباراته الأخيرة على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير.

ويحتل جيرونا صدارة الدوري الإسباني بعد 16 جولة برصيد 41 نقطة وبفارق نقطتي عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبفارق 7 نقاط عن برشلونة.

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