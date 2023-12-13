مزراوي يثير قلق الركراكي قبل كأس أمم إفريقيا

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 19:31

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - بايرن مونيخ ضد شالكة

ينتظر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب موقف نصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ قبل انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا.

وتعرض مزراوي للإصابة خلال فوز بايرن ميونيخ على مانشستر يونايتد بهدف دون رد ضمن ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مزراوي سيخضع لفحوصات طبية للتعرف على نوعية الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريق مانشستر يونايتد.

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وأوضحت التقارير أن الركراكي ينتظر نتيجة الفحوصات الطبية وتحديد مدة غياب مزاوري، إذ يستعد المنتخب المغربي لخوض كأس إفريقيا بعد شهر من الآن في كوت ديفوار.

ويشارك منتخب المغرب في كأس أفريقيا بعد إنجازه العالمي في كأس العالم 2022، عندما أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى المربع الذه

وستقام البطولة في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة التي تضم منتخبات : زامبيا والكونغو الديموقراطية وتنزانيا.

بايرن ميونيخ منتخب المغرب نصير مزراوي
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