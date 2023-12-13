تشكيل مانشستر سيتي - ثنائي الشباب أساسي ضد ريد ستار في دوري الأبطال
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 19:20
كتب : FilGoal
يبدأ ميكاه هاميلتون أوسكار بوب ثنائي شباب مانشستر سيتي بشكل أساسي لأول مرة مع الفريق الأول عندما يواجه ريد ستار في دوري أبطال أوروبا.
ويحل سيتي ضيفا على ريد ستار في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
وتأهل سيتي مبكرا مع لايبزج الألماني لدور الـ 16 بشكل مبكر.
وقرر بيب جوارديولا المدير الفني لـ سيتي إراحة نجوم فريقه الأساسيين وفي غياب إرلينج هالاند المصاب.
وجاء تشكيل سيتي:
حراسة المرمى: أورتيجا مورينو
الدفاع: ميكاه هاميلتون – جون ستونز – مانويل أكانجي – سيرخيو جوميز
الوسط: كالفين فيليبس – ماتيو كوفاشيتش – ماتيوش نونيز
الهجوم: أوسكار بوب – جاك جريليش - ريكو لويس
Your City line-up!
XI | Ortega Moreno, Lewis, Stones (C), Akanji, Gomez, Phillips, Kovacic, Nunes, Bobb, Grealish, Hamilton
SUBS | Carson, Grant, Walker, Dias, Ake, Rodrigo, Alvarez, Bernardo, Gvardiol, Foden, Alleyne, Susoho#ManCity | #UCL pic.twitter.com/KHcR5WoF8d— Manchester City (@ManCity) December 13, 2023
ويتصدر سيتي المجموعة برصيد 15 نقطة فيما يتذيل ريد ستار ذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة وليس لديه آمل في الوصول للدوري الأوروبي.