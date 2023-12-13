قائمة بيراميدز – غياب رمضان وبلاتي توريه أمام بلدية المحلة

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 18:48

كتب : FilGoal

رمضان صبحي

يغيب الثنائي رمضان صبحي وبلاتي توريه عن صفوف بيراميدز أمام بلدية المحلة في الدوري.

ويلعب بيراميدز ضد بلدية المحلة في الجولة 9 من الدوري المصري، وتقام المباراة في تمام السابعة غدا الخميس، على ملعب الدفاع الجوي.

ويفقد بيراميدز جهود بلاتي توريه للإيقاف لمدة 3 مباريات بعدما تعرض للطرد أمام الإسماعيلي.

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وكذلك يغيب رمضان صبحي للإيقاف بسبب الحصول على 3 إنذارات.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي – أحمد ميهوب – يوسف نادر

الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أسامة جلال – أحمد فتحي – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ

الوسط: أحمد توفيق – مهند لاشين – وليد الكرتي – سيف جعفر – عبد الله السعيد – محمد رضا

الهجوم: يوسف أسامة – فيستون ماييلي – فخري لاكاي – دودو الجباس – مصطفى فتحي

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما يحتل بلدية المحلة المركز الـ13 بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

بيراميدز الدوري المصري رمضان صبحي بلدية المحلة
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