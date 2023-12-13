قائمة بيراميدز – غياب رمضان وبلاتي توريه أمام بلدية المحلة
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 18:48
كتب : FilGoal
يغيب الثنائي رمضان صبحي وبلاتي توريه عن صفوف بيراميدز أمام بلدية المحلة في الدوري.
رمضان صبحي
النادي : بيراميدز
ويلعب بيراميدز ضد بلدية المحلة في الجولة 9 من الدوري المصري، وتقام المباراة في تمام السابعة غدا الخميس، على ملعب الدفاع الجوي.
ويفقد بيراميدز جهود بلاتي توريه للإيقاف لمدة 3 مباريات بعدما تعرض للطرد أمام الإسماعيلي.
وكذلك يغيب رمضان صبحي للإيقاف بسبب الحصول على 3 إنذارات.
وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:
المرمى: أحمد الشناوي – أحمد ميهوب – يوسف نادر
الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أسامة جلال – أحمد فتحي – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ
الوسط: أحمد توفيق – مهند لاشين – وليد الكرتي – سيف جعفر – عبد الله السعيد – محمد رضا
الهجوم: يوسف أسامة – فيستون ماييلي – فخري لاكاي – دودو الجباس – مصطفى فتحي
ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.
بينما يحتل بلدية المحلة المركز الـ13 بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.