منافس الأهلي - بنزيمة: نخوض كل مباراة على أنها نهائي

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 18:44

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد أوكلاند

شدد كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة على صعوبة مباراة فريقه المرتقبة أمام الأهلي ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتغلب اتحاد جدة على أوكلاند النيوزلاندي بثلاثة أهداف دون مقابل في افتتاح مونديال الأندية، ليضرب موعدا أمام الأهلي في ربع النهائي مساء الجمعة.

وقال بنزيمة في منطقة الصحفيين عقب المباراة: " البداية كانت جيدة والأجواء رائعة هنا. نحن سعداء بشغف الجمهور وعمهم، لأنهم دائما ما يدفعونا للأمام وهذا جيد لنا طوال الوقت".

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وعن قدرة اتحاد جدة على الوصول للنهائي أوضح " ليس بامكاننا التأهل النهائي بعد الفوز بمباراة واحدة، لذلك نحن نأخذ كل مباراة في البطولة على أنها نهائي بالنسبة لنا".

وحسم اتحاد جدة المباراة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول بتسجيل ثلاثة أهداف.

وسجل الثلاثي المحترف رومارينيو ونجولو كانتي وكريم بنزيمة أهداف اتحاد جدة.

وفي حال فوز الأهلي سيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم 18 ديسمبر في نصف النهائي.

يذكر أن مباراة المركز الخامس ألغيت من البطولة بدءا من النسخة الماضية.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه بكأس العالم للأندية وللمرة الرابعة على التوالي.

ويعد المركز الثالث الأفضل في مشوار الأهلي بتاريخ البطولة حيث حققه 3 مرات في 2006 و2020 و2021.

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