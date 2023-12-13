حكم فنزويلي يدير مواجهة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 18:42

كتب : FilGoal

الفنزويلي جيسوس فالينزويلا

يدير الفنزويلي خيسوس فالينزويلا مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

ويلتقي بطل إفريقيا مع بطل الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً.

وفاز الاتحاد على أوكلاند سيتي في افتتاح البطولة بنتيجة 3-0 أمس الثلاثاء.

أخبار متعلقة:
الخطيب يساند لاعبي الأهلي في السعودية قبل مواجهة اتحاد جدة مدافع اتحاد جدة: لن تكون هناك استعدادات خاصة لمواجهة الأهلي لاعب اتحاد جدة: سنبذل قصارى جهدنا أمام الأهلي كهربا: تخيلت هدفي في الهلال قبل تسجيله.. وسعيد بمواجهة اتحاد جدة

ويعاونه مواطنيه جورجي أوريجو وتيلو مورينو، وسيكو الحكم الرابع من نيوزيلاندا وهو كامبيل كريك.

الحكم البالغ 40 عاما أدار من قبل نهائي كوبا سود أمريكانا 2020 و2023 والتي تعادل الكونفدرالية.

كما أدار نهائي ريكوبا سود أمريكانا 2022 والتي تعادل كأس السوبر القاري.

وسبق أن أدار مباراة واحدة الموسم الجاري في الدوري السعودي بين الأهلي والوحدة وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3-1.

وأدار من قبل مباراتين في كأس العالم 2022، و3 مباريات في أولمبياد طوكيو 2022.

وستكون تلك أول مباراة للحكم الفنزويلي في تاريخه بمنافسات كأس العالم للأندية.

الفنزويلي جيسوس فالينزويلا الأهلي اتحاد جدة كأس العالم للأندية
نرشح لكم
منافس الأهلي - بنزيمة: نخوض كل مباراة على أنها نهائي الخطيب يساند لاعبي الأهلي في السعودية قبل مواجهة اتحاد جدة مدافع اتحاد جدة: لن تكون هناك استعدادات خاصة لمواجهة الأهلي لاعب اتحاد جدة: سنبذل قصارى جهدنا أمام الأهلي موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة وقت إضافي أم ركلات ترجيح؟ فيفا يخطر الأهلي بمصير مواجهة اتحاد جدة حال التعادل منافس الأهلي المحتمل - جماهير فلومينينسي تودع فريقها في أجواء خيالية كأس العالم للأندية - جلسة تصوير للاعبي الأهلي.. واجتماع تنسيقي مع مسؤولي فيفا
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر سيتي - ثنائي الشباب أساسي ضد النجم الأحمر في دوري الأبطال 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة بيراميدز – غياب رمضان وبلاتي توريه أمام بلدية المحلة 40 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي - بنزيمة: نخوض كل مباراة على أنها نهائي 45 دقيقة | كأس العالم للأندية
حكم فنزويلي يدير مواجهة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023 46 دقيقة | كأس العالم للأندية
الخطيب يساند لاعبي الأهلي في السعودية قبل مواجهة اتحاد جدة ساعة | الكرة المصرية
هاري كين: طموحنا الفوز بدوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: ولفرهامبتون يوافق على تجديد عقد تشان.. وسيصبح من الأعلى أجرا في الفريق ساعة | الدوري الإنجليزي
لتوفير المياه.. لاعبي برشلونة ممنوعين عن الاستحمام في غرف خلع الملابس 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 2 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 3 نهاية حفل جوائز كاف - تفوق مصري مغربي.. ونيجيريا تحصد الجائزة الأهم 4 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر