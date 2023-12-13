حكم فنزويلي يدير مواجهة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023

يدير الفنزويلي خيسوس فالينزويلا مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

ويلتقي بطل إفريقيا مع بطل الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً.

وفاز الاتحاد على أوكلاند سيتي في افتتاح البطولة بنتيجة 3-0 أمس الثلاثاء.

ويعاونه مواطنيه جورجي أوريجو وتيلو مورينو، وسيكو الحكم الرابع من نيوزيلاندا وهو كامبيل كريك.

#ClubWC Match Officials appointment Match 2: @AlAhly vs @ittihad King Abdullah Sports City Stadium 15 December Referee: Jesús Valenzuela 🇻🇪 AR1: Jorge Urrego 🇻🇪 AR2: Tulio Moreno 🇻🇪 4th: Campbell-Kirk Kawana-Waugh 🇳🇿#TeamOne — FIFA Media (@fifamedia) December 13, 2023

الحكم البالغ 40 عاما أدار من قبل نهائي كوبا سود أمريكانا 2020 و2023 والتي تعادل الكونفدرالية.

كما أدار نهائي ريكوبا سود أمريكانا 2022 والتي تعادل كأس السوبر القاري.

وسبق أن أدار مباراة واحدة الموسم الجاري في الدوري السعودي بين الأهلي والوحدة وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3-1.

وأدار من قبل مباراتين في كأس العالم 2022، و3 مباريات في أولمبياد طوكيو 2022.

وستكون تلك أول مباراة للحكم الفنزويلي في تاريخه بمنافسات كأس العالم للأندية.