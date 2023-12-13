الخطيب يساند لاعبي الأهلي في السعودية قبل مواجهة اتحاد جدة
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 18:15
كتب : FilGoal
حرص محمود الخطيب رئيس الأهلي على السفر إلى السعودية لدعم الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية.
وتوجه الخطيب إلى مقر الأهلي لدعم اللاعبين قبل المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء.
ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية.
ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه.
وتأهل اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لمواجهة الأهلي بعد تخطي أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا بثلاثية دون رد.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة، وتقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
ويترأس بعثة الأهلي في السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية، خالد مرتجي أمين صندوق النادي.
نرشح لكم
قائمة بيراميدز – غياب رمضان وبلاتي توريه أمام بلدية المحلة منافس الأهلي - بنزيمة: نخوض كل مباراة على أنها نهائي حكم فنزويلي يدير مواجهة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023 قائمة الزمالك - عودة الونش بعد 214 يوما.. وظهور رفاعي لأول مرة أمام المصري خبر في الجول - محمود علاء يغيب عن الزمالك ضد المصري كهربا: تخيلت هدفي في الهلال قبل تسجيله.. وسعيد بمواجهة اتحاد جدة ميدو: لولا فترة تواجدي كان الزمالك سينهار.. ضد اعتزال شيكابالا وسبب دعمي للناشئين السولية: مونديال الأندية إضافة لتاريخ أي لاعب.. مواجهة اتحاد جدة قوية ونسعى لإنجاز جديد