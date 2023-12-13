الخطيب يساند لاعبي الأهلي في السعودية قبل مواجهة اتحاد جدة

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 18:15

كتب : FilGoal

محمود الخطيب رئيس الأهلي

حرص محمود الخطيب رئيس الأهلي على السفر إلى السعودية لدعم الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية.

وتوجه الخطيب إلى مقر الأهلي لدعم اللاعبين قبل المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية.

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ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه.

وتأهل اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لمواجهة الأهلي بعد تخطي أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا بثلاثية دون رد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة، وتقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويترأس بعثة الأهلي في السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية، خالد مرتجي أمين صندوق النادي.

الأهلي محمود الخطيب كأس العالم للأندية
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