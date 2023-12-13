هاري كين: طموحنا الفوز بدوري الأبطال

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 18:03

كتب : FilGoal

هاري كين

يطمح هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ للفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الأول له مع الفريق الألماني.

وقاد كين بايرن ميونيخ للفوز على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في ختام دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام بايرن ميونيخ وانتصار كوبنهاجن كذلك على جالاتا سراي.

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وقال كين لشبكة "تي.إن.تي" البريطانية عقب المباراة :"الجميع داخل النادي بالإضافة إلى الجماهير كانوا مذهلين منذ انضمامي للفريق".

وأضاف :"أشعر أن هناك المزيد مما سيأتي حيث أنني أتعرف على زملائي بالفريق أكثر، وأتعرف على طريقة اللعب التي يرغب المدير الفني في

تطبيقها".

وشدد قائد المنتخب الإنجليزي " كانت بدايتنا جيدة هذا الموسم. مازلت أشعر أن هناك المزيد أمامنا لتحقيقه. بالتأكيد لدينا ما يكفي من القدرات للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وبكل وضوح هذا هو هدف النادي، هذا هو الطموح من البداية أن نفوز بدوري أبطال أوروبا".

وصنع هاري كين هدف فوز على بايرن على مانشستر يونايتد الذي سجله كينجسلي كومان في الدقيقة 71 من المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وتصدر بايرن المجموعة بـ16 نقطة يليه كوبنهاجن بثماني نقاط ليتأهلا سويا إلى دور الـ16.

فيما جاء جالاتا سراي ثالثا بخمس نقاط ليتحول للعب في الدوري الأوروبي.

وأنهى يونايتد البطولة رابعا وأخيرا في مجموعته بعدما حصد أربع نقاط ليودع دوري الأبطال ولا يتحول حتى للعب في الدوري الأوروبي.

وتقام، يوم الاثنين المقبل، قرعة دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية.

مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ هاري كين دوري أبطال أوروبا
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