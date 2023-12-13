لتوفير المياه.. لاعبي برشلونة ممنوعين عن الاستحمام في غرف خلع الملابس

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 16:59

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - ليفاندوفسكي

أعلنت حكومة كاتالونيا عدة إجراءات لترشيد استهلاك المياه في الإقليم.

من ضمن تلك الإجراءات هي منع الاستحمام في الصالات والمراكز الرياضية.

ذلك القرار يشمل أندية الإقليم مثل برشلونة وجيرونا وإسبانيول وغيرهم الذين سيكون لاعبيهم ممنوعين من الاستحمام في الملاعب عقب المباريات أو التدريبات.

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وزير المناخ الكاتالوني رورال أجيندا قال عبر إذاعة كادينا سير: "ما على نادي برشلونة فعله هو تعويض مياه ري العشب عن طريق منع الاستحمام سواء في ملعب المباريات أو التدريبات".

وتابع "كل تلك الأفعال تستهلك الكثير من المياه ونحن لدينا التزام بتقليل الاستهلاك وإذا أراوا الاستمرار في الاستحمام داخل الملعب يجب عليهم أن يعوضوا ذلك بشكل أكبر أيضا".

تأتي تلك القرارات بسبب خوف الحكومة الإسبانية من حلول الجفاف، إذ قلت نسبة الأمطار على إسبانيا 17% منذ سبتمبر 2022 عن الـ 30 عاما الماضية.

برشلونة إقليم كاتالونيا
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