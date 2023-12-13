مرموش يغيب عن مواجهة أبردين في دوري المؤتمر بسبب المرض
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 16:52
كتب : FilGoal
سيغيب عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت عن مواجهة فريقه ضد أبردين الاسكتلندي في دوري المؤتمر الأوروبي بسبب المرض.
وأعلن نادي فرانكفورت في البداية غياب مرموش عن مران الأربعاء بسبب إصابته بنزلة برد.
قبل أن يكشف الفريق عن القائمة المسافرة إلى اسكتلندا والتي خلت من اسم مرموش.
ستكون المباراة هي الأولى التي يغيب عنها مرموش هذا الموسم.
الدولي المصري شارك في كل مباريات فريقه الـ24 هذا الموسم، وسجل 12 هدفا وصنع 3.
إلى ذلك، اختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة 14 للدوري الألماني.
مرموش سجل هدفا وصنع 2 وقاد فريقه لفوز كاسح على بايرن ميونيخ بنتيجة 5-1.
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واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش في فريق الجولة 14 من الدوري.
وتواجد الدولي المصري في الفريق الأفضل مع زميليه ألكسندر كناوف ودينا إيبمبي.
ولأول مرة يفوز مرموش على بايرن ميونيخ، في 5 مواجهات سابقة خسر 4 وتعادل في 1، واكتفى بصناعة هدف وحيد.
وأصبح بايرن ميونيخ أكثر فريق ساهم أمامه مرموش بأهداف بعد المباراة، برصيد 4 أهداف بتسجيل هدف وصناعة 3.
ورفع مرموش رصيده لـ 7 أهداف في الدوري الألماني متصدرا ترتيب هدافي فريقه، وهو الأفضل له تهديفيا في مسيرته بالدوري الألماني.
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