مرموش يغيب عن مواجهة أبردين في دوري المؤتمر بسبب المرض

سيغيب عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت عن مواجهة فريقه ضد أبردين الاسكتلندي في دوري المؤتمر الأوروبي بسبب المرض.

وأعلن نادي فرانكفورت في البداية غياب مرموش عن مران الأربعاء بسبب إصابته بنزلة برد.

قبل أن يكشف الفريق عن القائمة المسافرة إلى اسكتلندا والتي خلت من اسم مرموش.

ستكون المباراة هي الأولى التي يغيب عنها مرموش هذا الموسم.

الدولي المصري شارك في كل مباريات فريقه الـ24 هذا الموسم، وسجل 12 هدفا وصنع 3.

إلى ذلك، اختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة 14 للدوري الألماني.

مرموش سجل هدفا وصنع 2 وقاد فريقه لفوز كاسح على بايرن ميونيخ بنتيجة 5-1.

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واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش في فريق الجولة 14 من الدوري.

وتواجد الدولي المصري في الفريق الأفضل مع زميليه ألكسندر كناوف ودينا إيبمبي.

ولأول مرة يفوز مرموش على بايرن ميونيخ، في 5 مواجهات سابقة خسر 4 وتعادل في 1، واكتفى بصناعة هدف وحيد.

وأصبح بايرن ميونيخ أكثر فريق ساهم أمامه مرموش بأهداف بعد المباراة، برصيد 4 أهداف بتسجيل هدف وصناعة 3.

ورفع مرموش رصيده لـ 7 أهداف في الدوري الألماني متصدرا ترتيب هدافي فريقه، وهو الأفضل له تهديفيا في مسيرته بالدوري الألماني.

وفي آخر 8 مواسم استقبل بايرن 5 أهداف في مباراتين بالدوري الألماني وكلاهما من فرانكفورت في 2019 و2023. وعاد فرانكفورت للانتصارات بعد 3 جولات دون فوز ورفع رصيده لـ 21 نقطة في المركز السابع. بينما توقف رصيد بايرن ميونيخ عند 32 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري الألماني.

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