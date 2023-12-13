ذا بيست - جوارديولا ينافس ثنائي إيطاليا على أفضل مدرب في العالم

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 16:07

كتب : FilGoal

جوارديولا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023.

الجائزة ستقدم في الحفل السنوي لذا بيست للأفضل في العالم يوم 15 يناير المقبل.

وجاء في القائمة النهائية كل من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وسيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان ولوشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا الحالي.

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FIFA

وأشار فيفا إلى أن الجائزة ستقدم بناء على ما قدمه المدربين خلال الفترة ما بين 19 ديسمبر من عام 2022 وحتى 20 أغسطس 2023.

وخلال تلك الفترة قاد جواريولا مانشستر سيتي للتتويج بالثلاثية التاريخية وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

سباليتي أعاد نابولي من جديد لمنصات التتويج وحقق الفريق لقب الدوري الإيطالي بعد غياب لسنوات طويلة قبل أن يرحل ليتولى تدريب إيطاليا.

بينما قاد سيموني إنزاجي فريقه للتتويج بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2010.

ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين كان قد توج الجائزة في العام الماضي بعد قيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022.

بيب جوارديولا لوشيانو سباليتي سيموني إنزاجي ذا بيست
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