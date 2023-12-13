خبر في الجول - محمود علاء يغيب عن الزمالك ضد المصري
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 15:30
كتب : FilGoal
يغيب محمود علاء لاعب الزمالك عن مواجهة فريقه ضد المصري بسبب الإصابة.
محمود علاء
النادي : الزمالك
ويستعد الزمالك لمواجهة المصري غدا الخميس على ملعب برج العرب في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.
وعلم FilGoal.com أن محمود علاء قد تعرض للإصابة بقدمة في الكاحل ستبعده عن اللقاء.
وسيخضع علاء للمزيد من الفحوصات في الفترة المقبلة للوقوف على مدة غيابه عن الملاعب.
وشارك علاء في 4 مباريات منذ عودته للزمالك في بداية الموسم الحالي.
ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة عن المصري صاحب المركز التاسع.
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