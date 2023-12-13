بعد إيقاف الدوري التركي بسبب الاعتداء على حكم.. عودة النشاط الأسبوع المقبل

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 14:43

كتب : FilGoal

الاعتداء على حكم مباراة أنقرة جوجو وريزاسبور

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم استئناف منافسات الدوري المحلي يوم 19 ديسمبر بعد إيقافه عقب حادث الاعتداء على حكم لقاء أنقرة جوجو وريزا سبور

وقال محمد بوكيسكي رئيس الاتحاد التركي لوسائل الإعلام: "قررنا استئناف منافسات الدوري يوم 19 ديسمبر".

كما أوضح أن هناك إمكانية لفرض عقوبات على نادي أنقرة جوجو.

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ماذا حدث؟

الفريقان كانا قد تعادلا بهدف لهدف على ملعب أنقرة جوجو وشهدت طرد لاعب من كلا الفريقين بالإضافة لتسجيل ريزا سبور هدف التعادل في الدقيقة الـ 97.

عقب المباراة اقتحم فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو الملعب واعتدى على خليل أموت ميلير حكم المباراة بالضرب وتطور الأمر باعتداء أكثر من شخص آخر عليه بما فيهم بعض الجماهير مما تسبب في إصابته بإصابات قوية على مستوى الوجه.

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وتم اعتقال رئيس أنقرة جوجو بالإضافة إلى شخصين أخرين لاتهامهم بالاعتداء على الحكم وتم توجيه تهم جنائية لهم.

رابطة الحكام الأتراك كانت قد دعت الحكام للإضراب عن إدارة مباريات الدوري التركي بسبب أحداث المباراة قبل أن يتم تأجيلها بشكل رسمي فيما بعد.

إيمري بيليزوجلو مدرب أنقرة جوجو رفض التعليق على الواقعة سوى بتأكيده على الشعور بالحزن مما حد عقب المباراة.

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وتقدم فاروق كوكا باستقالته من منصبه كرئيس لنادي أنقرة جوجو.

الغريب في الأمر هو إن فاروق كان قد حصل منذ عدة أشهر على جائزة اللعب النظيف في الدوري التركي.

أنقرة جوجو يحتل المركز الـ 11 في الدوري التركي برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط، بينما يحتل ريزا سبور المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

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