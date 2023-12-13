كهربا: تخيلت هدفي في الهلال قبل تسجيله.. وسعيد بمواجهة اتحاد جدة

شدد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي على رغبته في إنهاء مسيرته برفقة الفريق الأحمر قبل أن يعود مجددا لتشجيعه من المدرجات.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل.

وقال كهربا عبر موقع الأهلي الرسمي: "قبل كل مباراة بـ 24 ساعة وقبل الخلود إلى النوم أفكر جيدا ماذا سأفعل في اللقاء وكيف سأساعد زملائي من أجل تحقيق الفوز، وكيف سأتعامل مع الفرص التي تتاح من أجل التسجيل، وهدفي في شباك الهلال تخيلته بالفعل، وأنني سأستلم كرة عالية، وأضعها بقدمي في الزاوية البعيدة، وهو ما حدث في الهدف وفي النهاية هو توفيق من عند الله".

وتابع "كل اللاعبين والجمهور كانوا في حالة قلق شديد وتحدٍ قبل لقاء الهلال السوداني في القاهرة، وكان لدينا روح وإصرار على تحقيق الفوز لحسم التأهل، واللاعبون قدموا مستوى رائع، وفزنا بثلاثية وصعدنا للدور التالي في دوري أبطال إفريقيا وتوجنا بعدها باللقب".

وواصل "لاعبو الأهلي ساعدوني كثيرًا خلال الفترة الماضية، وتسجيلي الأهداف هو توفيق من الله، وأنا تعبت واجتهدت كثيرًا خلال فترة إيقافي، وكنت أتوقع أن أفوز بجائزة أفضل هدف في إفريقيا".

وتابع "كنت نائمًا لحظة إعلان اختيار هدفي في شباك الهلال كأفضل هدف في القارة، وفوجئت بزميلي في الفريق حمزة علاء يوقظني لإبلاغي بالجائزة، وهو ما أسعدني كثيرا".

وتوج هدف كهربا بمرمى الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا بالموسم الماضي بجائزة أفضل هدف في إفريقيا لعام 2023.

وشدد "فوز الأهلي بجائزة أفضل نادي، وكذلك بيرسي تاو بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، كلها أمور تسعدنا جميعًا، هذه الجوائز فخر لنا وتاريخ يكتبه للاعبين لأنفسهم وللنادي الأهلي، وأي لاعب متواجد مع النادي يستفيد لأن الأهلي يضيف".

واستمر "علاقتي مع كولر أكثر من رائعة، خصوصًا أنه أثر في مسيرتي وساهم في تجهيزي بشكل جيد مع مدرب الأحمال خلال فترة الإيقاف، وكان مهتمًا بعودتي بشكل قوي للملاعب من جديد، والحمد لله عُدت بشكل جيد وساهمت في الفوز بالبطولات، وأوجه له الشكر بعدما ساهم في إحيائي من جديد، ووثق والحمد لله كنت على قدر ثقته".

وأكمل "أي مركز أشارك فيه مع الأهلي أسعى للظهور بشكل قوي، وأقاتل من أجل تحقيق الانتصارات مع الفريق، كما أن المنافسة مع زملائي في مركز المهاجم جيدة، وكلهم عناصر رائعة والعلاقة بيننا مميزة ونسعى جميعًا من أجل خدمة الأهلي، وأي لاعب سيشارك ويظهر بشكل جيد سأكون سعيدا له بالتأكيد".

وعن إمكانية ضم الأهلي لمهاجم جديد قال: "مقولة إن الأهلي يحتاج لمهاجم جديد التي تتردد باستمرار مؤخرًا لا تشغلني مطلقًا، هناك لاعب غيري قد يشعر بحالة إحباط، لكن أنا أركز فقط في الملعب، وتحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، كما أن أي لاعب جديد ينضم لصفوف الفريق أنا أول من يقوم بدعمه ومساعدته على الظهور بشكل قوي وكلنا نعمل من أجل خدمة النادي".

واستمر "لن أخسر شيئا لو ساعدت زملائي في الفريق بل أكون فخورًا وسعيدًا بتألق أي زميل لي، لن يأخذ أحد من رزقي أو شهرتي، وكلنا نلعب تحت شعار النادي الأهلي، الذي نضحي من أجله".

وأضاف "أشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة، وهو شرف لي، وهدفنا الوصول لأبعد نقطة في المونديال، وسنكافح ونبذل قصارى جهدنا من أجل المنافسة على اللقب، ولا يوجد مستحيلات في كرة القدم، ولاعبو الفريق رجال ويرغبون في تحقيق إنجاز كبير لهم".

وعن أبرز المواقف بالنسبة له في كأس العالم للأندية، قال: "عندما صافحت محمد أبوتريكة ثم تعرضت للإيقاف، ولكن كان بالنسبة لي شيء رائع أن أصافحه".

وأردف "أعتز بالفترة التي قضيتها مع اتحاد جدة على مدار عامين وحققت خلالها بطولتين مع الفريق، وجمهوره كان يدعمني بقوة خلال فترة تواجدي معهم، وسعيد جدًا بمواجهته".

وواصل "هدفنا إسعاد جماهير الأهلي الكبيرة، وننتظرهم في المدرجات، يوم الجمعة فإسعادهم هدف اللاعبين والجهاز الفني".

وأتم "جمهور الأهلي ساندني بقوة، وأشكرهم على الدعم والمساندة وهذا ليس بالجديد عليهم، وأكون سعيدا للغاية عندما أرى فرحتهم بانتصارات الفريق، بالنسبة لي الجماهير هي رقم 1، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم وأن اختم حياتي في الأهلي وأعود لتشجيعه مجددًا معهم من المدرجات".