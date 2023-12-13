قبل شهر من أمم إفريقيا - أرتيتا يؤكد إصابة النني

أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تعرض لاعبه محمد النني لإصابة قد تبعده عن الملاعب لفترة، وذلك قبل شهر بالتمام والكمال من انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا.

وتعرض النني للإصابة خلال مشاركته أمام بي إس في آيندهوفن الهولندي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إصابة محمد النني في العضلة الضامة؟ نعم، لا نعرف مدى سوء الإصابة، لكنه شعر بشيء ما".

ولم يوضح أرتيتا مدة غياب النني المحتملة.

إصابة النني تأتي في وقت صعب قبل انطلاق البطولة الإفريقية بشهر.

وشارك محمد النني لاعب وسط منتخب مصر كأساسي لأول مرة هذا الموسم، وذلك في تعادل فريقه أرسنال أمام بي إس في آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل أرسنال خارج ملعبه مع آيندهوفن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 13 في الصدارة ويتأهل كأول المجموعة.

ووصل آيندهوفن إلى النقطة 9 في المركز الثاني ويتأهل رفقة أرسنال إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبدأ النني المباراة وغادر في الدقيقة 61 بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه مارتن أوديجارد.

وكاد النني أن يسجل هدفا بعدما سدد كرة قوية في الدقيقة 28 ارتدت من القائم.

تقدم أرسنال في الدقيقة 42 بهدف سجله المهاجم إيدي نكيتياه، ثم تعادل آيندهوفن في الدقيقة 50 عن طريق يوربي فيرتيسين.

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